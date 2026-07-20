شراكة بين "ديتك" و"جيت برينز" لتعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتسريع نمو الشركات الناشئة

دبي في 20 يوليو/وام/ أعلن مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال “ديتك”، التابع لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة “جيت برينز” العالمية .

تستهدف الشراكة تمكين الشركات الناشئة في الدولة من تسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير حلول برمجية متقدمة، في خطوة تدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال الرقمية.

تتيح الشراكة التي جرى الإعلان عنها “منتدى ديتك لروّاد الذكاء الاصطناعي المساعد” للشركات الناشئة المنضوية تحت مظلة “ديتك” الانضمام إلى برنامج شركاء الحاضنات والمسرّعات التابع لـ”جيت برينز”، والاستفادة من بيئات التطوير الاحترافية وأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إضافة إلى اشتراكات مجانية لمدة ستة أشهر، يعقبها خصم بنسبة 50 بالمائة لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وتشمل الشراكة تنظيم ورش عمل وجلسات تدريبية متخصصة لتعزيز مهارات المطورين ورواد الأعمال، ودعم أفضل ممارسات تطوير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسريع تطوير المنتجات وتحسين جودة البرمجيات ورفع كفاءة فرق العمل.

وأكد هانز هنريك كريستنسن، نائب رئيس “ديتك”، أن الشراكة تعزز التزام المركز بتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى أحدث الأدوات والخبرات العالمية، بما يسرّع نموها ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار.

من جانبها، أوضحت أناستاسيا زيمسكوفا، نائبة الرئيس للاستراتيجية في “جيت برينز”، أن التعاون يعكس التزام الشركة بدعم منظومة الشركات الناشئة في المنطقة وتمكينها من تطوير برمجيات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فيما أكدت نادية رينسكي، رئيسة تطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الشراكة تسهم في بناء القدرات المحلية عبر نقل المعرفة والإرشاد وتوفير أحدث الأدوات التقنية، بما يدعم نمو الشركات الإماراتية وقدرتها على المنافسة عالمياً.

يعد “ديتك”، الذي يتخذ من واحة دبي للسيليكون مقراً له، أكبر مركز للتكنولوجيا ومساحات العمل المشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأسهم منذ تأسيسه في إطلاق أكثر من ألف شركة ناشئة وتوفير أكثر من أربعة آلاف فرصة عمل، ضمن منظومة متكاملة تدعم الابتكار وريادة الأعمال في الدولة.