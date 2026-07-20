"تدوير" و"أبوظبي الإسلامي" يبرمان اتفاقية إعادة تدوير مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

أبوظبي في 20 يوليو/وام/ وقّعت مجموعة تدوير ومصرف أبوظبي الإسلامي اتفاقية لمعالجة وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية وأصول تقنية المعلومات الخارجة عن الخدمة التابعة للمصرف، وذلك بهدف تعزيز الإدارة الآمنة والمستدامة لمخلفات الأجهزة الكهربائية، بما يدعم أهداف الاقتصاد الدائري وذلك من خلال شركة “إنفيروسرف”، التابعة لـ "تدوير" والمتخصصة في معالجة النفايات الإلكترونية.

تؤسس هذه الاتفاقية إطاراً جديداً للتعاون المشترك في مجالات جمع مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وإعادة تدويرها، واسترداد الموارد منها، إلى جانب نشر الوعي وتعزيز ممارسات التخلص المسؤول.

تسهم الاتفاقية في ترسيخ نهج آمن ومسؤول لإدارة النفايات الإلكترونية، من خلال جمع ومعالجة أصول تقنية المعلومات الخارجة عن الخدمة، واسترداد المواد ذات القيمة منها، مع ضمان الإتلاف الآمن للبيانات وتوفير سجلات موثقة وقابلة للتدقيق، تدعم متطلبات مصرف أبوظبي الإسلامي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وقال أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية وأداء الأعمال في مجموعة تدوير: «تمثل الشراكات المؤسسية محركاً رئيسياً لتسريع انتقال أبوظبي نحو الاقتصاد الدائري، من خلال تطوير نماذج عملية قادرة على تحويل النفايات إلى قيمة قابلة للقياس.. وتزخر الأصول التقنية الخارجة عن الخدمة بموارد ومواد قيّمة يمكن استعادتها وتوظيفها بشكل أفضل ضمن منظومة الاقتصاد الدائري.. ومن خلال هذا التعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، وبالاستفادة من الخبرات المتخصصة لـ«إنفايروسيرف» نسعى إلى تحويل هذه الأصول إلى برنامج منظم لاسترداد القيمة، يحقق عائداً مباشراً وملموساً .

وتدعم هذه الاتفاقية استراتيجية المصرف الأوسع للتمويل المستدام، والتي التزم بموجبها بـ 60 مليار درهم من التمويلات المستدامة بحلول عام 2030.. وبنهاية عام 2025، كان المصرف قد نجح بالفعل في تعبئة 20.3 مليار درهم، مما يعكس تقدماً ملموساً نحو تحقيق هذا الهدف.

وبصفته من الموقعين على تعهد إطار لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج "EPR" الصادر عن وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تطوير حلول مبتكرة للاقتصاد الدائري وتمويل التحول، بما يسهم في الحد من تحويل النفايات إلى المكبات وتسريع تطوير سلاسل القيمة الدائرية.