دائرة السياحة والآثار بالفجيرة تستقبل الزوار القادمين من أبوظبي عبر قطار الاتحاد

الفجيرة في 20 يوليو/ وام/ استقبلت دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، اليوم، الزوار القادمين على متن رحلات قطار الاتحاد من إمارة أبوظبي إلى إمارة الفجيرة، ضمن مبادرة ترحيبية تجسد قيم الضيافة الإماراتية.

يأتي ذلك تزامناً مع انطلاق رحلات قطار الاتحاد ، في خطوة تعزز تجربة الزائر وتدعم الحركة السياحية بين إمارات الدولة.

شملت المبادرة استقبال الزوار بالورود والقهوة العربية والتمر، في مشهد يعكس أصالة الموروث الإماراتي، ويقدم للزائر تجربة ترحيبية تعبر عن الهوية الثقافية والتراثية للإمارة منذ لحظة وصوله.

وأكدت الدائرة أن المبادرة تندرج ضمن جهودها الرامية إلى الارتقاء بجودة تجربة الزوار، واستثمار الربط الذي يوفره قطار الاتحاد في تعزيز تدفق السياحة الداخلية، وإبراز المقومات الطبيعية والثقافية والتراثية التي تزخر بها إمارة الفجيرة.

وتواصل دائرة السياحة والآثار بالفجيرة تنفيذ مبادرات نوعية تستهدف تعزيز جاذبية الإمارة وجهة سياحية متكاملة، مستفيدةً من منظومة النقل الحديثة التي يوفرها قطار الاتحاد، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية، وتنشيط القطاع السياحي، ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.