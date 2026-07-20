أبوظبي في 20 يوليو/وام/ أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالتعاون مع المركز الدولي للعمارة الترابية CRAterre عن الفائزين بـ "جائزة تيرا للمشاهد الطبيعية والعمارة الترابية" وهي جائزة دولية تحتفي بالمشاريع التي تُبرز كيف يمكن للعمارة الترابية أن تعزز العلاقة بين البيئة والثقافة والمحيط الجغرافي.

كان المركز الدولي للعمارة الترابية CRAterre قد أطلق الجائزة تحت مظلة إدارة اليونسكو للعمارة الترابية، وذلك في إطار مؤتمر "تيرا 2027" العالمي للعمارة الترابية، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالشراكة مع اللجنة العلمية الدولية للتراث المعماري الترابي التابعة للمجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS-ISCEAH) .

ويمثل مؤتمر "تيرا 2027" محطة تاريخية، إذ تُقام هذه النسخة من المؤتمر العالمي المرموق لأول مرة في المنطقة العربية.

وتولت لجنة تحكيم دولية تقييم المشاركات، وأسفرت المرحلة الأولية من عملية التقييم عن إدراج 20 مشروعًا ضمن القائمة المختصرة عبر ثلاث فئات موضوعية.. ويجسد المشروع الفائز في كل فئة رؤيًة متفردة للعلاقة بين العمارة الترابية والمشاهد الطبيعية.

كما منحت لجنة التحكيم عددا من الجوائز التقديرية الخاصة لمشاريع تميزت بتفاعلها القوي مع المجتمعات المحلية، واعتمادها نهجًا تعاونيًا في التصميم، وتبنيها أساليب تشاركية في عمليات البناء:

وتستضيف دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الفائزين لاستعراض مشاريعهم خلال حفل العشاء الرسمي وحفل توزيع الجوائز ضمن فعاليات مؤتمر "تيرا 2027" العالمي للعمارة الترابية، المقرر عقده في أبريل 2027.

ويشارك الفائزون في جلسة حوارية مستديرة تجمعهم بأعضاء لجنة التحكيم ونخبة من الخبراء لمناقشة مستقبل العمارة الترابية.

واستقطبت جائزة تيرا للمشاهد الطبيعية والعمارة الترابية 73 مشاركة من 27 دولة تمثل جميع القارات فيما شهدت الفئة الثالثة أكبر عدد من المشاركات، بإجمالي 45 مشروعًا، فيما استقبلت كل من الفئتين الأولى والثانية 14 مشروعًا.