أبوظبي في 20 يوليو / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية، مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار وتكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 18:34 والمد الثاني 06:27 والجزرالأول عند الساعة 11:32 والجزر الثاني عند الساعة 00:54.

وبحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعه 22:14 والمد الثاني 04:28 والجزر الأول عند الساعة 08:03 والجزر الثاني عند الساعة 49:21.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 32 80 25

دبي 39 33 75 20

الشارقة 41 30 80 25

عجمان 38 33 85 40

أم القيوين 37 28 85 35

رأس الخيمة 42 30 80 25

الفجيرة 39 32 85 40

العـين 46 33 45 15

ليوا 47 31 60 10

الرويس 41 30 60 40

السلع 44 31 70 10

دلـمـا 40 32 80 30

طنب الكبرى / الصغرى 37 31 85 45

أبو موسى 35 31 85 45