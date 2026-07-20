أبوظبي في 20 يوليو /وام/ ينظم مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، يومي 20 و21 سبتمبر المقبل، الدورة الخامسة من كونغرس العربية والصناعات الإبداعية في منارة السعديات بأبوظبي، تحت شعار "العربية بوصفها بنيةً حضارية: الهوية والمعرفة والقوة الاقتصادية في العصر الرقمي"، حيث تقود اللغة العربية السردية الإستراتيجية للكونغرس.

ويواصل الكونغرس، منذ انطلاقه، توسيع آفاق الحوار ليتجاوز تعزيز اللغة العربية بوصفها لغة للإبداع، إلى استكشاف دورها الأساسي في تمكين الابتكار، وإنتاج المعرفة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الإبداعية، والنمو الاقتصادي.

ويستعرض الكونغرس، من خلال شعار هذا العام، كيف يفتح الاستثمار الإستراتيجي في اللغة العربية، باعتبارها ركيزةً أساسية لبناء اقتصاد معرفي مستدام، آفاقاً جديدة في مجالات الثقافة، والتكنولوجيا، والاقتصاد الإبداعي، بما يعزز تنافسيتها في العصر الرقمي ويرسخ حضورها في منظومة الاقتصاد الإبداعي العالمية.

ويجمع برنامج الكونغرس، الذي يمتد على مدار يومين، نخبة من صناع السياسات، والأكاديميين، ورواد التكنولوجيا، والمستثمرين، والمبدعين، وقادة القطاعات الثقافية والإبداعية من أنحاء العالم، لاستشراف التوجهات المستقبلية، وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، ورسم ملامح مستقبل اللغة العربية في التطور الرقمي المتسارع واتساع نطاق التواصل العالمي.