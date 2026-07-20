55 ميدالية ملونة ولقب الكبار حصيلة مشاركة منتخب الإمارات في بطولة آسيا للجوجيتسو

أبوظبي في 20 يوليو/وام/ اختتم منتخب الإمارات الوطني للجوجيتسو، مشاركة متميزة في بطولة آسيا التي استضافتها مدينة ألماتي الكازاخستانية خلال الفترة من 13 إلى 19 يوليو الجاري بحصيلة إجمالية 55 ميدالية في منافسات الفئات الأربع، بواقع 20 ذهبية و15 فضية و20 برونزية.

وتوج منتخب الإمارات للكبار بلقب البطولة الآسيوية في نسختها العاشرة، بعدما تصدر الترتيب العام برصيد 15 ميدالية، منها خمس ذهبيات و6 فضيات و4 برونزيات، مؤكداً تفوقه على نخبة منتخبات القارة.

وجاءت حصيلة منتخب الرجال بـ 9 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات وبرونزية واحدة، فيما أحرز منتخب السيدات 6 ميداليات، منها ذهبيتان وفضية و3 برونزيات، ليقود التكامل بين المنتخبين الإمارات إلى التتويج باللقب القاري.

وفي النسخة الثالثة من بطولة آسيا للشباب والناشئين، أحرز منتخب تحت 16 عاماً 15 ميدالية، بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات و7 برونزيات، فيما حصد منتخب تحت 18 عاماً 12 ميدالية، منها 4 ذهبيات وفضيتان و6 برونزيات، بينما سجل منتخب تحت 21 عاماً أفضل حصيلة ذهبية بين الفئات بإحرازه 13 ميدالية، تضمنت 8 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، في تأكيد لنجاح منظومة إعداد المنتخبات الوطنية واستدامة رفد المنتخب الأول بالمواهب.

وأكد سعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن الإنجاز يعكس الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة الإماراتية، ويجسد نجاح منظومة إعداد اللاعبين عبر مختلف المراحل العمرية، مشيراً إلى أن التتويج بلقب الكبار يعد ثمرة عمل متواصل يبدأ من الفئات السنية وصولاً إلى المنتخب الأول، فيما يتحول التركيز خلال المرحلة المقبلة إلى الاستعداد لبطولة العالم التي تستضيفها أبوظبي الشهر المقبل.

وأضاف: «تؤكد حصيلة الفئات المختلفة سلامة هذا المسار وقدرته على رفد المنتخب الأول بعناصر جاهزة لتحمل مسؤولية تمثيل الدولة.. ونعتز بما حققه اللاعبون واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية، والروح التي وحّدت جميع عناصر البعثة حول هدف واحد هو رفع علم الإمارات وترسيخ ريادتها في الجوجيتسو الآسيوي.»

وقال : «نغلق اليوم صفحة آسيا بما حملته من نتائج ومكتسبات فنية، لنركز في بطولة العالم للجوجيتسو التي تستضيفها أبوظبي الشهر المقبل.. سنستثمر الفترة المقبلة في رفع الجاهزية، وتحويل مخرجات المشاركة القارية إلى برامج عمل محددة، حتى يدخل المنتخب البطولة العالمية بأعلى درجات الاستعداد ويقدّم أداءً يوازي قيمة الحدث ومكانة العاصمة أبوظبي على خريطة الجوجيتسو العالمي".

وعلى صعيد اللاعبين، أكد سعيد مروان القبيسي، المتوج بذهبية وزن 52 كجم لفئة تحت 16 عاماً، أن البطولة أثبتت أن التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في النزالات، مشيراً إلى أن التزامه بتوجيهات الجهاز الفني والتعامل بهدوء مع المواجهات أسهما في تحقيق الذهبية، التي تمثل حافزاً لمواصلة التعلم والتطور.

وقال سيف البلوشي، الفائز بذهبية وزن 48 كجم 18 عاماً، إن البداية القوية لمنتخب تحت 16 عاماً منحت بقية اللاعبين دافعاً للحفاظ على زخم النتائج، مؤكداً أن الروح الجماعية أسهمت في تجاوز ضغوط المنافسات وتعزيز رصيد المنتخب.

وأكدت عائشة الجنيبي، المتوجة بذهبية وزن 63 كجم لفئة 21 عاماً، أن هذه المرحلة تمثل محطة مهمة قبل الانتقال إلى المنتخب الأول، موضحة أن التتويج بالذهبية، إلى جانب الخبرة المكتسبة، سيعززان جاهزيتها للمستوى المقبل.

وأوضح خالد الشحي، المتوج بذهبية وزن 62 كجم في منافسات الكبار، إن لقب آسيا جاء ثمرة جهد جماعي، حيث تعامل جميع اللاعبين مع البطولة بروح الفريق، معتبراً أن التتويج يمنح المنتخب دفعة قوية ويضاعف مسؤولياته قبل بطولة العالم في أبوظبي.

من جانبها، أكدت أسماء الحوسني، المتوجة بذهبية وزن 52 كجم في منافسات الكبار، أن قيمة الميدالية تضاعفت بإسهامها في تتويج المنتخب باللقب القاري، مشيرة إلى أن لاعبات الإمارات أثبتن قدرتهن على أداء دور مؤثر في الإنجاز، وأعربت عن أملها في أن تلهم هذه النتائج الأجيال الصاعدة لمواصلة تحقيق النجاحات.