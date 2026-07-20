الشارقة في 20 يوليو/وام/حصلت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على الاعتماد الدولي للمرة الثالثة على التوالي من لجنة اعتماد مرافق وخدمات التأهيل (CARF International)، إلى جانب حصولها على شهادتي المواصفة الدولية ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة وISO 37000 للحوكمة المؤسسية، وذلك بعد استكمال عمليات تقييم وتدقيق شاملة أكدت توافق منظومتها المؤسسية مع المعايير العالمية في مجال الجودة والتميز المؤسسي.

وأكدت سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أن هذه الاعتمادات تعكس التزام المدينة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية والإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة، وترسخ نهجها المؤسسي القائم على الجودة والحوكمة والتطوير المستدام.

وقالت إن الحصول على اعتماد CARF للمرة الثالثة على التوالي، إلى جانب شهادتي ISO 9001:2015 و ISO 37000 ، يمثل ثمرة جهود متواصلة لتطوير منظومة العمل وفق معايير دولية، ويؤكد حرص المدينة على تعزيز كفاءة خدماتها وبرامجها بما يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

وأضافت أن هذا الإنجاز يجسد جهود فرق العمل والشركاء الاستراتيجيين، ويشكل دافعاً لمواصلة مسيرة الابتكار والتطوير وتعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة المدينة نموذجاً رائداً في مجال الخدمات الإنسانية.

كانت "مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية" قد حققت خلال العام الدراسي المنصرم عدداً من الإنجازات النوعية، من بينها تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل، إضافة إلى حصولها على اعتمادها من هيئة الشارقة للتعليم الخاص والمركز الوطني للمؤهلات كجهة مانحة للمؤهلات الوطنية.

وواصلت المدينة تعزيز حضورها الدولي من خلال التعاون وتبادل الخبرات مع مؤسسات متخصصة في مجال الإعاقة والتأهيل، بما يدعم تطوير الممارسات المهنية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.