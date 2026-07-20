دبي في 20 يوليو/وام/ وسّعت "نتورك إنترناشيونال"، إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نطاق قبول بطاقات "جيوَن"، منظومة بطاقات الدفع المحلية في دولة الإمارات، ليشمل المدفوعات عبر الإنترنت، ما يتيح لحاملي البطاقات استخدامها لدى شبكة التجار الإلكترونيين التابعة لشركة "نتورك".

تُعد "جيوَن" منظومة بطاقات الدفع المحلية التي أطلقتها شركة "الاتحاد للمدفوعات"، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تماشيًا مع استراتيجية التحول الرقمي للدولة، بهدف تعزيز الابتكار والرقمنة وقابلية التشغيل البيني عالميًا، إلى جانب ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا رائدًا للمدفوعات الرقمية.

ودمجت "نتورك" خدمة قبول بطاقات "جيوَن" ضمن منصتها لبوابة الدفع الإلكتروني، وأصبح بإمكان العملاء الآن استخدام بطاقات "جيوَن" لدى آلاف التجار الإلكترونيين التابعين لشبكة "نتورك" في دولة الإمارات، بدون فرض أي رسوم إضافية على التجار مقابل معاملات "جيوَن" التي تتم معالجتها عبر البوابة.

وقالت بينار ألباي، الرئيسة التنفيذية للمنتجات والتسويق للمجموعة في شركة "نتورك إنترناشيونال"، إن توسيع نطاق قبول بطاقات "جيوَن" ليشمل المدفوعات عبر الإنترنت يمثل الخطوة الطبيعية التالية في تعاوننا مع شركة الاتحاد للمدفوعات، وبعد إتاحة استخدام بطاقات "جيوَن" في المعاملات الحضورية لدى شبكة التجار التابعة لنا، نعمل الآن على توفير المستوى ذاته من الأمان وقابلية التشغيل البيني في معاملات التجارة الإلكترونية.

بدوره، قال أندريا تشيانكيتي، الرئيس التنفيذي للمنتجات في شركة "الاتحاد للمدفوعات"، إن نمو منظومة "جيوَن" يعتمد على المشاركة الواسعة من مختلف الجهات العاملة في قطاع المدفوعات، فكل جهة إصدار أو قبول للبطاقات، وكل مزوّد لخدمات الدفع يفعّل المنظومة، يسهم في توسيع نطاق الأماكن والقنوات التي يمكن للعملاء استخدام بطاقاتهم من خلالها، سواء داخل المتاجر أو عبر الإنترنت أو من خلال المحافظ الرقمية، ويشكّل دعم "نتورك" لقبول البطاقات عبر الإنترنت خطوة مهمة نحو توسيع انتشار "جيوَن" وإتاحتها في مزيد من تجارب الدفع اليومية في دولة الإمارات.