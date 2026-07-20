" أسبوع أبوظبي للتحدي" ينطلق في ياس تمهيداً لليلة النزال من يو إف سي"أنكالاييف ضد غوسكوف"

أبوظبي في 20 يوليو/ وام/ أعلنت "يو إف سي" الرائدة عالمياً في فنون القتال المختلطة، انطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي في جزيرة ياس بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عبر برنامج حافل بالتجارب الجماهيرية، والفعاليات، تمهيداً لليلة النزال من يو إف سي: أنكالاييف ضد غوسكوف، بالاتحاد أرينا السبت المقبل.

وسيتمكن الزوار طوال الأسبوع من اختبار قوتهم في تحدي القبضة، وقياس قوة ضرباتهم في اللكمات والركلات، إلى جانب مجموعة من التجارب المميزة.

و تستضيف صالة "يو إف سي" عروضاً مباشرة للتدريبات القتالية، وحصص الجوجيتسو، والنزالات الاستعراضية، بينما يواصل ياس مول استضافة تحديات رياضية تفاعلية.

وسيتم إقامة التدريبات المفتوحة من "يو إف سي"، بعد غد الأربعاء بمنطقة تجربة المشجعين في ياس مول، لتمكين الجماهير من متابعة أبرز نجوم الحدث، وهم بطل يو إف سي السابق لوزن خفيف الثقيل ماغوميد أنكالاييف، ومنافسه في النزال الرئيسي بوغدان غوسكوف، والمقاتل الصاعد ماغوميد "تشانكو" زاينوكوف، ونجم وزن الولتر إسلام دولاتوف.

وتتواصل الفعاليات يوم الجمعة المقبل في الاتحاد أرينا، بمراسم الوزن الرسمية عند السادسة مساء، تعقبها جلسة لنجمي يو إف سي كارلوس أولبيرغ وليرون ميرفي، مع الجماهير، بينما يختتم أسبوع أبوظبي للتحدي السبت المقبل في الاتحاد أرينا مع ليلة النزال من يو إف سي: أنكالاييف ضد غوسكوف.

ويلتقي في النزال الرئيسي ماغوميد أنكالاييف مع بوغدان غوسكوف ضمن وزن خفيف الثقيل، وستيف إرسيغ مع رمضان تيميروف في النزال الرئيسي المشترك ضمن وزن الذبابة، إلى جانب بطاقة نزالات تضم نخبة من أبرز المقاتلين.