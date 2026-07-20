دبي في 20 يوليو / وام/ أطلقت وزارة تمكين المجتمع اليوم البرنامج الصيفي موسم المقيظ 2026 الذي يستمر حتى 6 أغسطس المقبل في إطار جهودها الرامية إلى استثمار الإجازة الصيفية في بناء الإنسان وتعزيز جودة الحياة من خلال برنامج مجتمعي متكامل يوفر تجارب تعليمية وتفاعلية تثري معارف المشاركين وتنمي مهاراتهم وتعزز ارتباطهم بمجتمعهم.

يأتي البرنامج متزامناً مع «عام الأسرة» ليقدم تجربة صيفية تجمع مختلف أفراد الأسرة في بيئة ملهمة للتعلم والتفاعل عبر برامج وأنشطة صُممت لتلبي احتياجات الأطفال والشباب والنساء وأصحاب الهمم وكبار المواطنين بما يعزز قيم التعلم المستمر والمسؤولية المجتمعية والانتماء ويسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وتمكيناً انسجاماً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

يستلهم البرنامج اسمه من الموروث الإماراتي حيث ارتبط «المقيظ» بمواسم التلاقي وتبادل الخبرات بين أفراد المجتمع فيما يجسد البرنامج هذه القيم برؤية معاصرة من خلال تجارب تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل وتمنح المشاركين فرصة استثمار الإجازة الصيفية في اكتساب خبرات جديدة وصناعة ذكريات وتجارب ملهمة.

ويقدم "موسم المقيظ 2026" باقات متنوعة من التجارب الصيفية صُممت انطلاقاً من اهتمامات المشاركين تمثل كل باقة رحلة متكاملة تجمع بين التعلم والتطبيق والتفاعل وتمنحهم فرصة لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم وخوض تجارب عملية تثري معارفهم وتوسع آفاقهم.

وتعتمد الباقات على التعلم بالممارسة بما يضمن تجربة أكثر تفاعلاً ويجعل المشارك محوراً رئيسياً في كل مرحلة من مراحل البرنامج.

وتتوزع هذه الباقات على ستة محاور رئيسية تشمل الهوية الوطنية والتماسك المجتمعي والقيادة والمهارات الشخصية والثقافة المالية والصحة والرفاه والتكنولوجيا والأمن الرقمي والاستثمار وريادة الأعمال بما يتيح للمشاركين اختيار التجارب التي تتوافق مع اهتماماتهم والاستفادة من محتوى متنوع يجمع بين المعرفة والتطبيق العملي والتجارب التفاعلية.

ولا تقتصر هذه الباقات على تقديم برامج وورش عمل بل تركز على تمكين المشاركين من خوض تجارب ذات أثر ملموس من خلال تطوير مهارات جديدة وإنجاز مشاريع وأعمال إبداعية وخوض تحديات وتجارب جماعية بما يجعل الإجازة الصيفية فرصة للتعلم والاكتشاف وبناء الخبرات.

وتنطلق أولى فعاليات البرنامج برحلة ترفيهية تنظمها الوزارة بالتعاون مع قطارات الاتحاد تبدأ من أبوظبي إلى الفجيرة في تجربة تجمع عدداً من الفئات المستهدفة وصناع المحتوى وتوفر للمشاركين بداية استثنائية تعكس روح البرنامج القائمة على التعلم والتواصل والتفاعل.

ويضم البرنامج أكثر من 80 فعالية تنفذ بالتعاون مع أكثر من 50 شريكاً من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات النفع العام وتستهدف أكثر من 3000 مشارك عبر برامج تقام في مختلف إمارات الدولة بما يسهم في توسيع نطاق المشاركة والوصول إلى أكبر شريحة من أفراد المجتمع.

ويتيح البرنامج فرصاً للمتطوعين للمساهمة في تنظيم وإدارة فعالياته بما يعزز ثقافة العمل التطوعي ويرسخ قيم المسؤولية المجتمعية وذلك من خلال التسجيل عبر منصة متطوعين.

ودعت الوزارة مختلف أفراد المجتمع إلى خوض تجربة "موسم المقيظ 2026 والاستفادة من باقاته المتنوعة التي تجمع بين التعلم والتفاعل واكتساب المهارات عبر التسجيل في موقعها الإلكتروني www.moce.gov.ae واختيار البرامج التي تلائم اهتماماتهم مؤكدة أن جميع المشاركين سيحصلون على شهادة مشاركة رقمية تقديراً لمشاركتهم في تجربة صيفية تثري معارفهم وتنمي مهاراتهم وتعزز حضورهم المجتمعي.