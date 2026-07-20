1.475 مليار درهم القيمة السوقية للاستثمارات المالية في «أوقاف دبي» خلال النصف الأول

دبي في 20 يوليو/وام/ حققت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، أداءً استثمارياً استثنائياً خلال النصف الأول من عام 2026، مع مواصلة تعزيز كفاءة إدارة محفظة الاستثمارات بالأوراق المالية وتحقيق نمو ملحوظ في قيمتها السوقية وعوائدها واستمرارية تحقيق أداء أعلى من المستهدف، بما يدعم استدامة الموارد الوقفية وتعظيم أثرها التنموي.

وبلغت تكلفة محفظة الاستثمارات بالأوراق المالية بنهاية النصف الأول من عام 2026 نحو 1.398 مليار درهم، مقارنةً بـ 1.199 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققةً نموًا بنسبة 16.6%.

وارتفعت القيمة السوقية للمحفظة إلى 1.475 مليار درهم، بزيادة بلغت 76.5 مليون درهم، وبنسبة نمو 5.5%، ما يعكس متانة الأداء الاستثماري للمؤسسة وكفاءة إدارة أصولها المالية والتوازن الاستثماري بين المخاطر والعوائد المستهدفة.

وفي إطار التوسع الاستثماري، بلغت قيمة الاستثمارات الجديدة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 285.11 مليون درهم، مقارنةً بـ 113.75 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، وبنسبة نمو بلغت 150.65%، بما يعكس مواصلة المؤسسة تنفيذ خططها الاستثمارية وتنويع محافظها المالية.

وعلى صعيد العوائد، حققت محفظة الاستثمارات بالأوراق المالية عوائد إجمالية بلغت 51.6 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، منها 34.9 مليون درهم أرباح استثمارية متكررة، و16.7 مليون درهم أرباح غير متكررة نتجت عن التخارج من استثمارات.

وباستبعاد الأرباح غير المتكررة، ارتفعت العوائد الاستثمارية المتكررة إلى 34.9 مليون درهم مقارنةً بـ 27.9 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 25%، الأمر الذي يعكس استدامة الأداء التشغيلي للمحفظة الاستثمارية وقدرتها على تحقيق عوائد مستقرة.

وأكد سعادة علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي أن النتائج المحققة خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس نجاح المؤسسة في تطبيق استراتيجية استثمارية متوازنة ترتكز على تنويع الاستثمارات، مدفوعة بالتنفيذ المنضبط لسياسة الاستثمار والإدارة الرشيدة للمخاطر، وتعظيم العوائد المستدامة، بما يضمن الحفاظ على الأصول الوقفية وتنميتها وإدارة أموال القصر وفق أفضل الممارسات الاستثمارية.

وأشار سعادته إلى أن هذا النهج يعزز قدرة المؤسسة على مواجهة تقلبات السوق والحفاظ على استقرار الأداء، مع عائدات متكررة وأصول متنوعة تواصل تحقيق نتائج مستقرة على المدى الطويل.

وأضاف سعادة علي محمد المطوع :" ننظر إلى الاستثمار باعتباره أحد الممكنات الرئيسة لاستدامة الوقف وتعزيز أثره التنموي، ولذلك تواصل أوقاف دبي تركيزها على تعزيز النمو وتطوير محافظها المالية باستثمارات منخفضة المخاطر وفق نهج مؤسسي يوازن بين تحقيق العوائد والحفاظ على رأس المال، بما يسهم في دعم المبادرات الوقفية والبرامج المجتمعية، ويواكب مستهدفات دبي في الريادة المالية والاستدامة".

من جانبه قال الدكتور أحمد الياسي مدير إدارة الاستثمار في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، أن هذه المؤشرات تعكس ثقة المؤسسة في الأسواق المالية والفرص الاستثمارية الواعدة مرتكزة في ذلك على قوة اقتصاد دولة الإمارات، مؤكداً على الالتزام بمواصلة تنمية الأصول الوقفية وإدارة أموال القصّر عبر استثمارات متنوعة تسهم في تعظيم الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، بما يرسخ القدرة على الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ويعزز مكانة دبي نموذجًا عالميًا في إدارة أموال القصر وتطوير العمل الوقفي.