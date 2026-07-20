دبي في 20 يوليو / وام / واصل مهرجان “دبي للرطب” في نسخته الثالثة فعالياته في قلعة الرمال على طريق دبي العين، مؤكداً مكانته منصة وطنية تجمع ملاك النخيل والمؤسسات والعائلات والمهتمين بقطاع الرطب والتمور من مختلف إمارات الدولة، وسط حضور جماهيري واسع.

وشهد اليوم تتويج الفائزين في شوطي "نخلة البيت دبي" و"الجهات الحكومية"، اللذين يجسدان رؤية مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في تعزيز حضور النخلة داخل البيوت وترسيخ دورها في العمل المؤسسي.

وأسفرت نتائج شوط الجهات الحكومية عن فوز دائرة القضاء وقطاع مراكز الإصلاح والتأهيل "مركز رعاية الأحداث" في أبوظبي بالمركز الأول، فيما حل مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية ثانياً، وجاءت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في أبوظبي ثالثاً.

وتوج الفائزين معالي مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وسعادة اللواء متقاعد خليل إبراهيم المنصوري، وسعادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، يرافقهم راشد مبارك بن مرخان الكتبي، نائب الرئيس التنفيذي للمركز والأمين العام لاتحاد الإمارات لسباقات الصقور.

وأكد سعادة عبد الله حمدان بن دلموك أن النسخة الثالثة تشهد زخماً نوعياً يعكس اتساع المشاركة وتطور علاقة الجمهور بالحدث، مشيراً إلى أن "دبي للرطب" أصبح موعداً صيفياً يجمع أهل النخل والزوار في تجربة تحتفي بالموروث الزراعي والثقافي للدولة.

وقال إن ما يميز هذه النسخة أن المشاركة لم تعد تقتصر على المنافسة، بل أصبحت تعكس وعياً متزايداً بقيمة النخلة في البيت والمجتمع والمؤسسة، موضحاً أن الحدث يفتح المجال أمام التفاعل بين الخبرات الشعبية والمعارف الحديثة، ويقرب الأجيال الجديدة من موسم الرطب بوصفه جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية.

وأضاف أن الدورة الحالية تقدم محتوى متنوعاً يشمل تقنيات تفاعلية وألعاباً تعليمية للأطفال مستوحاة من موسم "خرف الرطب"، إلى جانب ورش عمل ومبادرات تثقيفية تجعل الزائر شريكاً في التجربة، كما يواصل الحدث دعم قطاع زراعة النخيل عبر منصات تجمع الجهات الحكومية والشركات الزراعية والخبراء لاستعراض أحدث الحلول في مجالات الري ومكافحة الآفات وتحسين جودة الإنتاج.

وتتواصل منافسات “دبي للرطب” خلال الأيام المقبلة بإقامة شوط "نخبة دبي"، إلى جانب شوطي "خلاص دبي" و"بومعان عام"، وسط ترقب واسع لمنافسات تبرز جودة الإنتاج وتعزز مكانة النخلة في المجتمع الإمارات.