انطلاق النسخة الخامسة من مخيم الراوي الصيفي بمعهد الشارقة للتراث

الشارقة في 20 يوليو/ وام / أطلق معهد الشارقة للتراث اليوم النسخة الخامسة من مخيم الراوي الصيفي عبر مركز التراث العربي ويستمر حتى 30 يوليو الحالي في مبادرة تجمع بين التعلم والإبداع والترفيه وتمنح الأطفال تجربة ثرية تستلهم الموروث الإماراتي بأساليب تفاعلية حديثة تعزز الهوية الوطنية وتغرس الاعتزاز بالقيم الأصيلة.

ويتضمن المخيم برنامجاً متكاملاً من الورش والأنشطة الثقافية والتراثية والإبداعية صُمم بما يواكب اهتمامات الأطفال ويمنحهم فرصاً عملية لتنمية مهارات القراءة والإلقاء والتعبير إلى جانب باقة من الأنشطة التي تستثمر الإجازة الصيفية في بيئة تعليمية تجمع بين الفائدة والمتعة.

ويبدأ المشاركون رحلتهم بالتعرف إلى السنع الإماراتي وما يحمله من قيم وعادات أصيلة قبل الانتقال إلى تجربة "الراوي الصغير" التي تنمي حب القراءة وتطلق الخيال وتعزز مهارات السرد والإلقاء كما يشارك الأطفال في ورش فنية وحرف يدوية مستوحاة من التراث الإماراتي إلى جانب أنشطة بيئية توعوية تسهم في تنمية الحس الإبداعي وترسيخ السلوك الإيجابي.

وتُختتم فعاليات المخيم بمجموعة من الألعاب الشعبية الإماراتية التي تمنح المشاركين فرصة للتعرف إلى جانب أصيل من الموروث المجتمعي في تجربة تفاعلية تجمع بين التعلم والممارسة وتعزز ارتباط الأطفال بتراثهم الوطني بأسلوب تفاعلي وترسخ لديهم قيم الانتماء والاعتزاز بالإرث الثقافي الإماراتي.