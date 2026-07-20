جمعية النهضة النسائية بدبي تطلق مبادرة "ظواهر وحلول"

دبي في 20 يوليو/ وام / أطلقت جمعية النهضة النسائية بدبي مبادرة "ظواهر وحلول" وذلك انطلاقاً من هدف الجمعية في نشر التوعية المجتمعية بين شرائح الأسرة وتأصيل منظومة القيم والهوية والموروث الثقافي والوطني وانسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33 وبما يتماشى مع محور السياسة الوطنية للأسرة تزامناً مع عام الأسرة.

وتنطلق "ظواهر وحلول" كل عام وهي مبادرة ترصد وتدرس الظواهر السلبية في المدارس ثم إيجاد حلول مناسبة لها من خلال مجموعة محاضرات توعوية وإرشادية من شأنها محاربة هذه الظواهر والارتقاء بالشباب من كلا الجنسين ويتم تنظيم هذه المبادرة وفق خطة زمنية محددة ومستمرة تتفق مع العام الدراسي للطلبة تشمل محاضرات شهرية ورش عمل دورية.

وتهدف المبادرة إلى تنمية الثقة بالنفس والذات وتعزيز الظواهر الايجابية وتسليط الضوء عليها ونشر التوعية المجتمعية بالممارسات الايجابية ونشر الوعي بأهمية الصحة النفسية والجسدية وترسيخ القيم والمبادئ الاخلاقية في جميع مجالات الحياة وتسليط الضوء على أهم المشكلات الطلابية واستخراج الحلول المناسبة وتعزيز مفهوم الحوار لدى الطلاب وتعزيز الولاء والانتماء.

وقالت سعادة الدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي إن التعاون الوثيق بين المؤسسات التعليمية وجمعية النهضة النسائية بدبي يبقى ضرورة ملحة لرصد الظواهر السلبية بين الشباب والحد من انتشارها مع التركيز التام على أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول مما يحتم على أولياء الأمور والمعلمين رفع مستوى وعيهم وتعزيز التواصل الإيجابي مع الأبناء والاستماع إليهم لبناء ثقتهم وتحمل مسؤوليتهم تجاه أنفسهم ووطنهم.