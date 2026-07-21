عجمان في 21 يوليو/ وام/ تنظم غرفة عجمان خلال مشاركتها في البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة 2026"، باقة متنوعة من الفعاليات الرياضية والتراثية والإبداعية الموجهة للأطفال والناشئة، بهدف صقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم وتعزيز قيم الهوية الوطنية والإبداع والابتكار، انسجاما مع مستهدفات البرنامج ورؤية عجمان 2030.

وقال عبدالله عبدالمحسن النعيمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في غرفة عجمان، إن الغرفة تحرص على المشاركة السنوية في البرنامج انطلاقا من دورها المجتمعي والتزامها بالمساهمة في تنمية مهارات الأطفال والناشئة، ودعم المبادرات الهادفة إلى استثمار أوقاتهم خلال الإجازة الصيفية.

وأوضح أن غرفة عجمان تنظم برنامجا متنوعا يضم عدداً من الفعاليات والورش النوعية، من أبرزها "ورشة سنع المجالس" و"أبطال الجوجيتسو" و"استوديو صناع المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي"، و"باريستا الصغار"، إضافة إلى ورشة الفنون اليدوية و"عالم السلايم"، بهدف توفير تجربة تعليمية رياضية ترفيهية متكاملة تسهم في تنمية المهارات واكتشاف المواهب.

وأشاد عبدالله النعيمي، بجهود اللجنة العليا لبرنامج "صيفنا سعادة" وبالتكامل بين الجهات الحكومية والمراكز والجهات المجتمعية المشاركة في البرنامج، مؤكدا أن تنوع الفعاليات يعكس نجاح البرنامج سنوياً في تقديم مبادرات نوعية تسهم في تنمية مهارات الأطفال والناشئة وتعزيز الإبداع والابتكار وترسيخ الهوية الوطنية.