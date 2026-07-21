جورج تاون في 21 يوليو/ وام/ أعلنت حكومة غويانا، انتشال 27 جثة من عبارة انقلبت قبالة سواحل البلاد مطلع الأسبوع الجاري، بينما لا يزال 83 شخصًا في عداد المفقودين، من إجمالي 179 راكبًا كانوا على متنها، فيما تم إنقاذ 69 آخرين.

وكانت العبارة "باريما" في طريقها من العاصمة جورج تاون إلى قرية ​بورت كايتوما بشمال غرب الدولة الواقعة على ساحل أمريكا الجنوبية الشمالي عندما انقلبت، ‌في وقت متأخر من يوم ⁠السبت الماضي.

وقال ديودات إندار وزير المرافق العامة ​والطيران في غويانا، ⁠إنه تم العثور على العبارة في ⁠قاع البحر بحلول ظهر أمس الاثنين خلال عمليات البحث.