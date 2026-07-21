دبي في 21 يوليو/ وام/ بحثت غرف دبي مع اتحاد شنغهاي للصناعة والتجارة، سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين دبي والصين، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، بما يدعم نمو الشراكات الثنائية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات للاستفادة من الفرص الواعدة في كلا السوقين، وذلك خلال زيارة وفد غرف دبي إلى مقر الاتحاد في مدينة شنغهاي.

وقالت غرف دبي في بيان صحفي اليوم، إنه تم خلال الزيارة استعراض فرص توسيع التعاون المؤسسي، وتعزيز التواصل بين القطاع الخاص في دبي والصين، إلى جانب مناقشة آليات دعم الشركات الصينية الراغبة في التوسع نحو أسواق المنطقة عبر دبي، والاستفادة من مكانتها كمركز عالمي للأعمال والتجارة.

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز المزايا التنافسية التي توفرها دبي للمستثمرين، بما في ذلك بيئة الأعمال المتطورة، والبنية التحتية العالمية، والتشريعات الداعمة للاستثمار، إضافة إلى مناقشة الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وسبل تشجيع الاستثمارات المتبادلة وتوسيع نطاق الشراكات التجارية بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، الحرص على تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين دبي والصين، انطلاقاً من عمق الشراكات الثنائية، وبما يفتح المزيد من الآفاق أمام الشركات الصينية الراغبة في التوسع الدولي والاستفادة من الفرص التي توفرها دبي.

وأشار إلى التزم غرف دبي بتعزيز الجهود لتطوير قنوات التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين، والعمل على بناء شراكات إستراتيجية طويلة الأمد تسهم في تمكين الشركات الصينية من الاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي، وتعزز في الوقت ذاته تدفقات التجارة والاستثمار بين الجانبين.

وتم خلال الاجتماع، استعراض مستجدات منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي تنظمه غرف دبي في مدينة شينجن يوم 14 أكتوبر المقبل، ودوره في توسيع آفاق الشراكات الاقتصادية بين دبي والصين.

ويجمع الحدث نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، بهدف تعزيز التعاون التجاري، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات الإستراتيجية، إلى جانب تمكين التواصل المباشر بين الشركات بما يسهم في بناء شراكات جديدة وتوسيع الأعمال في الأسواق ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي ذلك في إطار جهود غرف دبي الرامية إلى ترسيخ الشراكات التجارية والاستثمارية الدولية، وتعزيز التعاون مع الأسواق العالمية الواعدة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم.