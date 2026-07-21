"دبي الصحية" تؤكد أهمية تعزيز الوعي الصحي لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات صحية واعية

دبي في 21 يوليو/ وام/ عقدت الشبكة العامة للاتصال الحكومي، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماعها الدوري في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والذي استضافته مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية "دبي الصحية"، بمشاركة أعضاء الشبكة من ممثلي الجهات الحكومية في إمارة دبي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال الاتصال الحكومي.

واطلع أعضاء إدارات الاتصال الحكومي من مختلف الجهات الحكومية بدبي على أحدث المبادرات في قطاعات الصحة والبحث والابتكار، والبرامج الوطنية الطموحة التي تلهم مجتمع دبي وتشركه في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة دبي 2033.

وقال الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية"، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، إن الشبكة العامة للاتصال الحكومي تجسد نهج التكامل بين الجهات الحكومية في دبي، وتؤكد أهمية الاتصال بوصفه محركاً لتحقيق أثر إيجابي في المجتمع.

وأضاف أنه في القطاع الصحي، يسهم الاتصال الفعّال في بناء الثقة، وتعزيز الفهم، وترسيخ الثقافة الصحية، وتمكين أفراد المجتمع من اتخاذ قرارات صحية واعية، لافتا إلى أن دبي الصحية، تؤمن بأن الاتصال الواضح والدقيق جزءٌ أساسي من جودة الرعاية الصحية، ويجسد عهدها "المريض أولاً"، ورؤيتها في الارتقاء بصحة الإنسان.

من جانبه قال صباح سالم الشامسي، مساعد الأمين العام لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن اجتماعات الشبكة العامة للاتصال الحكومي تمثل منصة إستراتيجية لتوحيد الجهود، وتبادل المعرفة، وتعميم أفضل الممارسات بما يسهم في تطوير منظومة الاتصال الحكومي في دبي.

وثمّن استضافة "دبي الصحية" لهذا الاجتماع، وما استعرضته من تجارب رائدة في مجال الاتصال الصحي، والتي تؤكد أن الاتصال الحكومي شريك رئيسي في دعم الأولويات الحكومية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ الثقة من خلال رسائل واضحة وفاعلة تستجيب لاحتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وأكد أن هذه الاجتماعات تواصل الإسهام في تعزيز جاهزية منظومة الاتصال الحكومي، والارتقاء بكفاءة رسائلها وأثرها، بما يواكب توجهات حكومة دبي نحو حكومة أكثر تكاملاً واستباقية، تضع الإنسان في صميم أولوياتها.

واطّلع مديرو إدارات الاتصال الحكومي على عدد من التجارب الناجحة في مختلف مجالات الاتصال، حيث قدمت علياء الذيب، مدير إدارة العلاقات العامة في دبي الصحية، عرضاً بعنوان "من الخبر إلى الفهم"، استعرضت خلاله أبرز ممارسات دبي الصحية في تطوير الاتصال الصحي، وتبسيط المعلومات الطبية، وبناء الثقة، وتعزيز الثقافة الصحية، إلى جانب أهمية قياس أثر الاتصال من خلال التركيز على مدى فهم الرسائل، بما يمكّن أفراد المجتمع من اتخاذ قرارات صحية واعية، ويسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

من جانبها استعرضت الريم الرضا، مساعد مدير الفعاليات الترفيهية والمهرجانات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، النتائج الإيجابية للحملة الإعلامية لمبادرة "موسم الولفة"، التي تحتفي بقيم التواصل والكرم والتكاتف في عدد من مناسبات المجتمع الإماراتي.

وتضمن الاجتماع أيضاً عرضاً قدمه سعود كرمستجي، مدير إدارة الاتصال الإستراتيجي والشؤون الخارجية في مركز محمد بن راشد للفضاء، بعنوان "طموح زايد.. رحلة الإمارات إلى الفضاء"، تناول خلاله مسيرة دولة الإمارات في قطاع الفضاء، وأبرز الإنجازات الوطنية التي تحققت في هذا المجال، ودور الاتصال في ترسيخ مكانة الدولة عالمياً في مجال الفضاء وإلهام الأجيال القادمة.

وعلى هامش الاجتماع، قام أعضاء الشبكة بجولة ميدانية في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، حيث اطلعوا على أحدث التقنيات المستخدمة في مركز المحاكاة لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما زار الحضور مركز الابتكار في مؤسسة الجليلة، الداعمة للأبحاث الرائدة حول الأمراض والتحديات الصحية في الأمراض المزمنة، واطلعوا على أبرز المبادرات والبرامج البحثية والابتكارية التي تسهم في دعم منظومة الرعاية الصحية والبحث العلمي في الدولة.

واختتمت الجولة بزيارة مركز العمليات الصحية التابع لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، حيث تعرف أعضاء الشبكة على آليات متابعة وإدارة العمليات الصحية، ودور المركز في دعم اتخاذ القرار وتعزيز كفاءة الاستجابة والتنسيق بين مختلف المنشآت الصحية، وأشادوا بدور الاتصال الصحي الحكومي في تعزيز الوعي الصحي ودعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33.



