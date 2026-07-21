هيئة الفجيرة للبيئة تشارك في اجتماعات لجنة التراث العالمي لليونسكو في كوريا

بوسان في 21 يوليو /وام/ تشارك هيئة الفجيرة للبيئة ضمن وفد الدولة، في أعمال الدورة الـ48 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، والتي تُعقد في مدينة بوسان بجمهورية كوريا، خلال الفترة من 19 حتى 29 يوليو الجاري، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والخبراء المختصين في مجالات التراث الطبيعي والثقافي.

وتأتي هذه المشاركة بالتزامن مع نظر لجنة التراث العالمي في ملف ترشيح محمية وادي الوريعة في إمارة الفجيرة للإدراج على قائمة التراث العالمي، في خطوة تعكس المكانة البيئية والثقافية للمحمية، وما تتمتع به من تنوع بيولوجي وجيولوجي فريد على المستويين الإقليمي والدولي.

ويشارك وفد الهيئة في الاجتماعات والجلسات المصاحبة، ويستعرض الجهود الوطنية في مجال حماية التراث الطبيعي والمحميات البيئية، إلى جانب إبراز الأهمية البيئية لمحمية وادي الوريعة، التي تمتد على مساحة 220 كيلومتراً مربعاً، وتضم 1099 نوعاً من الكائنات الحية والنباتات، وأدرجت المحمية ضمن شبكة محميات المحيط الحيوي العالمية (ماب) التابعة لليونسكو منذ عام 2018.

وتجسد مشاركة هيئة الفجيرة للبيئة في هذا المحفل الدولي، التزامها بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى المحافظة على التراث الطبيعي، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات حماية البيئة والتنوع البيولوجي، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة وصون الموارد الطبيعية.