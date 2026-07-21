"موانئ دبي العالمية" تتعاون مع شركائها لتقديم مساعدات إنسانية للمجتمعات المتضررة من الزلازل في فنزويلا

بوكا تشيكا - الدومينيكان في 21 يوليو /وام/ أسهمت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، من خلال مركز الشحن الجوي في بونتا كانا، وبالتعاون مع "يوني وورلد آير كارغو" UniWorld Air Cargo، ومجموعة "فيلوتيني" Grupo Velutini، ومؤسسة "أثيوبيكا" Athiopica، في إيصال أكثر من 27 طناً من المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة من الزلازل التي ضربت فنزويلا مؤخراً، تأكيداً على التزامها بتسخير خبراتها اللوجستية لدعم الاستجابة الإنسانية وتعزيز وصول المساعدات إلى المتضررين.

ويُجسّد هذا التعاون وفق بيان صحفي صادر اليوم، أهمية توظيف القدرات اللوجستية المتكاملة لتعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة، كما يعكس التزام مجموعة "دي بي ورلد" المستمر بدعم الشعب الفنزويلي والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات والأزمات.

ونتيجة لهذا العمل المشترك، سيَّرت المؤسسات الأربع رحلتي إغاثة إنسانية محمَّلتين بالإمدادات الأساسية من بونتا كانا إلى كاراكاس.

وشملت الشحنات المنقولة مجموعة من الإمدادات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك المعدات والمستلزمات الطبية، والأدوية، ومنتجات العناية بالأطفال، ومشروبات الترطيب، والأغذية المعلَّبة، ومعدات الإنقاذ، إلى جانب مواد حيوية أخرى جرى تحديدها بوصفها من الاحتياجات العاجلة للاستجابة لتداعيات هذه الكارثة.

وتولى مركز الشحن الجوي في بونتا كانا - وهو منصة لوجستية مشتركة طوَّرتها مجموعة "دي بي ورلد" ومجموعة "بونتاكانا"- تنسيق العملية وتقديم الإدارة اللوجستية، ومعالجة الشحنات، والدعم التشغيلي لتسهيل الحركة السلسة لإمدادات الإغاثة بكفاءة عالية.

وتولَّت مجموعة "فيلوتيني"، بالتنسيق مع "أثيوبيكا"، الإشراف على عمليات جمع وفرز وتجهيز المواد المتبرع بها، فيما وفّرت شركة "يوني وورلد آير كارغو" السعة الجوية اللازمة لنقل الشحنات إلى فنزويلا.

وقال مانويل مارتينيز، الرئيس التنفيذي لـمجموعة "دي بي ورلد" في جمهورية الدومينيكان، إن مجموعة "دي بي ورلد"، تؤمن بأن دور الخدمات اللوجستية يتجاوز نقل البضائع، ليُشكّل جسراً يربط بين المجتمعات ويُمكّن من إيصال الدعم إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه، لا سيّما في أوقات الأزمات، ومن خلال التعاون الوثيق مع الشركاء، نجحت المجموعة في توظيف بنيتها التحتية المتقدمة وخبراتها التشغيلية لضمان وصول الإمدادات الإنسانية الأساسية إلى المتضررين من هذه الكارثة بسرعة وكفاءة.

وأضاف أن هذه المبادرة تعكس قيمة الشراكات الإستراتيجية في إحداث أثر إيجابي ومستدام، مثمّنا تعاون الشركاء في "يوني وورلد آير كارغو"، ومجموعة "فيلوتيني"، و"أثيوبيكا"، الذين أسهموا في إنجاح هذه المهمة الإنسانية، مؤكدين أن توحيد الجهود والعمل برؤية مشتركة يُتيح تحقيق نتائج ملموسة تخدم المجتمعات الأكثر احتياجاً.

من جانبه، أكد لويس إميليو فيلوتيني، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيلوتيني"، أنه كان لزامًا على مجموعة "فيلوتيني" أن تضطلع بمسؤوليتها تجاه المجتمع خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها فنزويلا، ومن هذا المنطلق، خصَّصت المجموعة مركز "بلو مول" ليكون مركزًا لجمع التبرعات، وساهمت في إدارة مختلف مراحل المبادرة، بدءًا من جمع المساعدات وفرزها وإعادة تعبئتها، وصولًا إلى تجهيزها للشحن، منوها بالدور المحوري الذي اضطلعت به مؤسسة "أثيوبيكا" في ضمان إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

من ناحيته قال رومين غونزاليس، الرئيس التنفيذي لشركة "يوني وورلد آير كارغو"، إن الشركة تؤمن بأن الشحن الجوي يتجاوز كونه وسيلةً لنقل البضائع، ليؤدي دوراً محورياً في دعم المجتمعات عند الحاجة، ومن هذا المنطلق، تحرص على توظيف قدراتها التشغيلية وشبكتها اللوجستية للإسهام في الاستجابة الفاعلة للأزمات الإنسانية.