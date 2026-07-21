"الموارد البشرية والتوطين" تنظم 64 يوماً مفتوحاً للتوظيف خلال 6 أشهر

دبي في 21 يوليو/ وام/ نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين، 64 يوماً مفتوحاً للتوظيف في القطاع الخاص على مستوى الدولة بمشاركة 226 شركة خاصة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري .

وقالت سعادة فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، إن أيام التوظيف المفتوحة التي تنظمها الوزارة مع شركائها ، تعد واحدة من قنوات دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، حيث توفر منصة رائدة ومباشرة لجمع المواطنين الباحثين عن عمل والشركات في مكان واحد وبإشراف الوزارة التي تراقب واقع عمليات التوظيف ومدى جدية الشركات في قبول المتقدمين، وكذلك متابعة نتائج المقابلات والتعرف على نقاط ضعف غير المقبولين من المتقدمين للوظائف.

وأشارت إلى أن المشاركة الكبيرة في الأيام المفتوحة للتوظيف تعكس ثقة الباحثين عن عمل، وشركات القطاع الخاص بفاعلية هذه الأيام في تقريب المسافة بين الباحثين عن عمل وجهات التوظيف، وتوفير فرص مباشرة للمقابلات والتوظيف الفوري، بما يسهم في دعم تنافسية الكوادر الوطنية وتعزيز حضورها في سوق العمل الخاص، ودعم التنافسية والمرونة في سوق العمل.

وتوفر الأيام المفتوحة للتوظيف فرصاً رائدة للمواطنين الباحثين عن عمل، وللشركات الباحثة عن موظفين في الوقت نفسه، من أصحاب التخصصات وفقاً للشواغر المطروحة، ما يدعم فرص الشركات لتوظيف مواطنين مدربين من أصحاب الكفاءات والتخصصات الملائمة ويعزز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها بمستهدفات التوطين.

وتواصل الوزارة تنظيم الأيام المفتوحة للتوظيف بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز فرص المواطنين في سوق العمل ووظائف القطاع الخاص، ودعم مستهدفات التوطين من خلال توفير منصات مباشرة تجمع الباحثين عن عمل مع جهات التوظيف، بما يسهم في تسريع إجراءات التوظيف ورفع معدلات استقطاب الكفاءات الوطنية.

ويمكن للشركات الراغبة بالمشاركة في أيام التوظيف المفتوحة في كافة إمارات الدولة التسجيل في منصة " نافس".