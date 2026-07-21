مصرف الشارقة الإسلامي يؤكد التزامه بدعم منظومة الدفع الوطنية "جيوَن"

الشارقة في 21 يوليو/ وام/ جدد مصرف الشارقة الإسلامي، التزامه بدعم رؤية الدولة الرامية إلى بناء مستقبل مالي آمن ومرن وذو سيادة، وذلك من خلال مشاركته الفاعلة في المنظومة المحلية لبطاقات الدفع، وذلك في أعقاب الإطلاق الرسمي لمنظومة "جيوَن" من قبل شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وتُعد "جيوَن" منظومة دفع وطنية جرى تطويرها خصيصاً لتعزيز البنية التحتية المحلية للمدفوعات، وضمان إجراء المعاملات المالية بكفاءة وأمان وموثوقية عالية داخل الدولة، مما يعزز مرونة قطاع المدفوعات المحلي، ويدفع عجلة الابتكار المالي والنمو الاقتصادي الشامل تماشياً مع الطموحات المستقبلية للدولة.

ويساهم مصرف الشارقة الإسلامي، بصفته أحد البنوك الرائدة المشاركة في هذه المنظومة الوطنية، في دعم منظومة "جيوَن" عبر تفعيل خدمات إصدار البطاقات وقبول المعاملات لدى الشركات والأعمال، حيث سيعمل المصرف على طرح بطاقات تحمل الهوية التجارية لـ "جيوَن"، بالتوازي مع تمكين قبول مدفوعاتها عبر بوابة الدفع التابعة للمصرف "SIB Pay"، ما يسهم مباشرة في توسيع نطاق استخدام شبكة الدفع في دولة الإمارات وتيسير المعاملات اليومية للأفراد والشركات في مختلف أنحاء الدولة.

وقال سعادة محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، إن إنشاء منظومة دفع وطنية مستقلة لبطاقات الدفع يمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة دولة الإمارات نحو صياغة منظومة مالية أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل، معربا عن فخر المصرف بدعم هذه الرؤية الوطنية والمساهمة في التطوير المستمر لشبكة "جيوَن" على مستوى الدولة.

وأوضح أن مشاركة المصرف تأتي تجسيداً لالتزامه الراسخ بتعزيز إستراتيجية المدفوعات المحلية، وترسيخ الثقة في البنية التحتية للمدفوعات في الدولة، بما يصب في خدمة التطلعات الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات على المدى الطويل.

من جانبه قال نبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الشارقة الإسلامي، إن منظومة "جيوَن" تقدم لعملاء المصرف تجربة دفع آمنة وموثوقة محليّة الهوية والمنشأ، وتفتح آفاقاً وفرصاً واعدة لقطاع الأعمال، وتدعم جهود الشمول المالي، ما يجعل المعاملات اليومية أكثر سهولة ويسراً للأفراد، مؤكدا أن "جيوَن" ستلعب دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية والازدهار الاقتصادي في الدولة.

وباعتباره شريكاً مصرفياً إستراتيجياً يدعم هذا الإنجاز الوطني الاستثنائي، يجدد مصرف الشارقة الإسلامي التزامه بالمساهمة الفاعلة في رحلة التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر قوة واستقلالية، ينطلق بمسيرة التقدم والابتكار من الإمارات إلى العالم.