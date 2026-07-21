فلاي دبي تحتفل بانطلاق أولى رحلاتها إلى حلب

دبي في 21 يوليو/ وام/ احتفلت فلاي دبي بإطلاق رحلتها اليومية المباشرة إلى مطار حلب الدولي، لتصبح الوجهة الثانية للشركة في سوريا إلى جانب العاصمة دمشق.

وغادرت الرحلة الافتتاحية FZ 1191 من مطار دبي الدولي أمس 20 يوليو، حيث استقبلت برشاشات المياه التقليدية واستقبال رسمي نظمته السلطات المحلية في حلب.

ويمثل هذا المسار الجديد محطة مهمة في توسع شبكة فلاي دبي، إذ يعزز الربط الجوي بين الإمارات وسوريا، ويوفر خيارات سفر أكثر مرونة للمسافرين، كما يوفر خياراً مريحاً للسورين المقيمين في الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما خلال ذروة موسم السفر الصيفي، بجانب الرحلات الثلاث اليومية إلى دمشق.

وقال حمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في فلاي دبي، إن إطلاق الرحلات اليومية للشركة إلى حلب المدينة يمثل خطوة تعزز حضور فلاي دبي في سوريا وتؤكد التزامها بربط دبي بالأسواق الرئيسية في المنطقة، لافتا إلى أنه منذ انطلاق خدماتها إلى دمشق العام الماضي، شهدت فلاي دبي طلباً قوياً على السفر بين الإمارات وسوريا.

وتعد حلب أحدث وجهة تنضم إلى شبكة فلاي دبي العالمية المتنامية، وذلك بعد إطلاق رحلاتها إلى بانكوك في تايلاند وبنغازي في ليبيا، ووجهتها المقبلة في بوكارا في نيبال اعتباراً من 23 سبتمبر 2026.

ويتم تشغيل الرحلات المباشرة إلى حلب يومياً انطلاقا من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي، ضمن رحلات الرمز المشترك بين فلاي دبي وطيران الإمارات.