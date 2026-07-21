مجلس العين للشباب ينظم اليوم المفتوح للمواهب ضمن أسبوع العين للشباب 2026

العين في 21 يوليو/ وام/ نظم مجلس العين للشباب، بالتعاون مع "أدنوك"، "اليوم المفتوح للمواهب في أدنوك"، في المقر الرئيسي للشركة بمدينة العين، ضمن فعاليات النسخة الثانية من أسبوع العين للشباب 2026 وبمشاركة نخبة من الشباب وأصحاب الهمم ، وذلك بهدف اكتشاف المواهب الشبابية في مختلف المجالات، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض مواهبهم وإبراز قدراتهم.

وتضمنت الفعالية مجموعة من الورش التفاعلية التي أتاحت للمشاركين التعرف إلى مواهبهم وتطويرها، إلى جانب توفير منصة داعمة لعرض الإبداعات والمهارات ومشاريع الشباب في بيئة محفزة تسهم في تعزيز الثقة بالنفس وتشجع الشباب على مواصلة تنمية قدراتهم.

وتهدف الفعالية إلى دعم المواهب الواعدة، وتعزيز مشاركة الشباب وأصحاب الهمم في البرامج المجتمعية والتنموية، وإتاحة المجال أمامهم للتعبير عن إمكاناتهم في مختلف المجالات، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار.

وقال راشد طالب البلوشي، عضو مجلس العين للشباب، إن "اليوم المفتوح للمواهب"، يمثل إحدى الفعاليات النوعية ضمن فعاليات أسبوع العين للشباب 2026، ويوفر منصة تفاعلية تتيح للشباب، بمشاركة أصحاب الهمم، اكتشاف مواهبهم وعرض قدراتهم وإبداعاتهم ضمن بيئة داعمة ومحفزة.

وأضاف أن الفعالية تعكس حرص مجلس العين للشباب، بالتعاون مع شركائه، على توفير فرص حقيقية أمام الشباب للنمو والتطور، وتنمية مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، بما يمكنهم من المشاركة الإيجابية والفاعلة في المجتمع، مشيرا إلى أن الفعاليات تشمل ورشة "مهارات التصوير الإبداعي: من التصوير العادي إلى التصوير الاحترافي"، إلى جانب فعالية "بوصلة العلاقات".

وأكد أن تنوع فعاليات أسبوع العين للشباب يجسد الاهتمام بتمكين الشباب، واكتشاف طاقاتهم، وتزويدهم بالمهارات والخبرات التي تعزز دورهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة.