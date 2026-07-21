هيئة النقل بعجمان تصدر أكثر من 4,800 تصريح خلال النصف الأول من 2026

عجمان في 21 يوليو/ وام / أعلنت هيئة النقل في عجمان إصدار أكثر من 4,800 تصريح خلال النصف الأول من عام 2026، شملت عدداً من التصاريح المرتبطة بخدمات النقل، وتنظيم الأنشطة التشغيلية في الإمارة، بما يعكس جهود الهيئة في دعم كفاءة المنظومة التشغيلية، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات المعتمدة.

وبلغ عدد تصاريح سائقي الحافلات المدرسية 767 تصريحاً، ومشرفي الحافلات المدرسية 903 تصاريح، فيما بلغت تصاريح الشاحنات والآليات العاملة داخل الإمارة 2,508 تصاريح بنسبة زيادة 15%، إلى جانب إصدار 650 تصريحاً للحافلات المدرسية.

وأكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، أن هذه المؤشرات تعكس أهمية تنظيم خدمات النقل، وتعزيز مستوى السلامة والجاهزية التشغيلية، بما يسهم في ضمان تقديم خدمات آمنة ومنظمة وفق المعايير والاشتراطات المعتمدة.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير إجراءات إصدار التصاريح وتبسيطها، بما يدعم سرعة إنجاز المعاملات ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، موضحًا أن التقديم على خدمات التصاريح يتم عبر الموقع الإلكتروني لهيئة النقل بعجمان.

وتؤكد هيئة النقل بعجمان حرصها على مواصلة تحسين خدمات التصاريح وتطوير آليات العمل، بما يسهم في دعم كفاءة النقل في الإمارة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لمختلف فئات المتعاملين.