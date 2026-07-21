منطقة الظفرة في 21 يوليو/ وام تواصل بلدية منطقة الظفرة وجهودها على مدار فترة إقامة مهرجان ليوا للرطب، لتقديم أفضل الخدمات، بما يعكس التزام البلدية بتوفير بيئة مستدامة ومرافق خدمية ترتقي إلى تطلعات المجتمع والزوار وتسهم في تقديم صورة حضارية تعكس قيم المجتمع الإماراتي ووعيه البيئي.

وتعمل الفرق الميدانية التابعة للبلدية، على تعزيز المظهر الحضاري للمهرجان وتوفير بيئة نظيفة وصحية للزوار والمشاركين، بما يواكب مكانة المهرجان كأحد أبرز الفعاليات التراثية والزراعية في دولة الإمارات.

وأكدت البلدية أن جهودها في مهرجان ليوا للرطب تأتي انسجاماً مع رؤيتها الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال توفير خدمات بلدية متكاملة تدعم نجاح الفعاليات والمناسبات المجتمعية الكبرى، وتعزز من المظهر الجمالي والحضاري لمنطقة الظفرة.