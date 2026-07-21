دالاس - نيويورك في 21 يوليو/ وام / أعلنت اليوم "إم جي إكس" و "الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" و"جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" التابعة لشركة "بلاك روك" ويُشار إليها مجتمعةً بـ"التحالف" عن إتمام الاستحواذ على كامل أسهم شركة "ألايند داتا سنترز" والتي سبق الإعلان عنها، من صناديق البنية التحتية الخاصة التي تديرها "ماكواري لإدارة الأصول" إلى جانب شركائها المستثمرين.

وتعكس الصفقة قيمة إجمالية للمؤسسة تُقدّر بنحو 40 مليار دولار أمريكي، لتُسجل بذلك واحدةً من أكبر الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية الرقمية على مستوى العالم.

وتُعد "ألايند داتا سنترز" واحدةً من أكبر شركات تطوير مراكز البيانات وأسرعها نمواً على مستوى العالم، إذ تضم محفظتها 51 مجمعاً لمراكز البيانات، بقدرة تشغيلية ومخطط لها تتجاوز 6.4 غيغاواط. وتعكس استثمارات الشركة الحالية الدور المحوري الذي تؤديه البنية التحتية الرقمية في دعم النهضة الصناعية الجديدة في الولايات المتحدة وتعزيز ريادتها التكنولوجية، مع تركز أصولها في أبرز مراكز الربط الرقمي من الفئة الأولى، ومنها شمال فيرجينيا، وشيكاغو، ودالاس، وأوهايو، وفينيكس، وسولت ليك سيتي، إلى جانب ساو باولو، وكيريتارو، وسانتياغو.

وتحظى "ألايند داتا سنترز" بمكانة عالمية بفضل تقنيات التبريد المبتكرة الحاصلة على براءات اختراع، والتي تسهم في الحد من استهلاك المياه وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مراكز البيانات، بما يعود بالنفع على عملائها والمجتمعات التي تعمل فيها. وسيواصل الرئيس التنفيذي أندرو شاب وفريق الإدارة الحالي قيادة الشركة، التي ستواصل مباشرة أعمالها من مقرها الرئيسي في مدينة دالاس بولاية تكساس.

ويضم التحالف نخبةً من الشركاء الذين يوفرون لشركة "ألايند داتا سنترز" خبرات متكاملة تمتد عبر منظومة الحوسبة المتقدمة والبنية التحتية الرقمية وقطاع الطاقة. ويجمع التحالف بين الرؤية الاستراتيجية للتقنيات التي سترسم ملامح الجيل المقبل من الذكاء الاصطناعي، والخبرة الواسعة في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المعقدة وامتلاكها وتشغيلها على نطاق واسع، إلى جانب نموذج شراكة داعم ورؤوس أموال طويلة الأجل تُمكّن الشركة من مواصلة التوسع مع الحفاظ على تركيزها على عملائها والمجتمعات التي تعمل فيها، واستقلالها التشغيلي.

وبدعمٍ من التحالف، ستواصل "ألايند داتا سنترز": توفير قيمة مستدامة للمجتمعات التي تعمل فيها، من خلال استحداث فرص عمل، والاستثمار في تطوير الكفاءات المحلية، وإعادة إحياء المواقع الصناعية، وتنويع القاعدة الضريبية المحلية، وتعزيز مرونة شبكات الكهرباء.. و توسيع نطاق أعمالها لتوفير بنية تحتية متطورة تلبي المتطلبات الرقمية المتزايدة لقاعدة عملائها المتنامية.. و مواصلة تطوير الجيل المقبل من البنية التحتية الرقمية المستدامة، بما يلبي متطلبات الحوسبة عالية الكثافة، ويعزز الريادة التكنولوجية للولايات المتحدة.

وتأسست "الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" لحشد رؤوس الأموال طويلة الأجل على نطاق واسع، وجمع نخبة من شركات التكنولوجيا العالمية لدعم تطوير الجيل المقبل من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتمثل هذه الصفقة أول استثمار للشراكة، وخطوةً مهمة نحو تحقيق هدفها الأولي المتمثل في حشد واستثمار 30 مليار دولار أمريكي من رأس المال، مع إمكانية دعم استثمارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 100 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك التمويل بالدين.

وبالتزامن مع إتمام الصفقة، التزم التحالف بتوفير 5مليارات دولار أمريكي إضافية كرأس مال مخصص للنمو، لدعم خطط "ألايند داتا سنترز" الرامية إلى مواصلة التوسع وزيادة قدراتها المجهزة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.