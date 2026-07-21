الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل استقبال زوار معرض "يوم عهد الاتحاد"

أبوظبي في 21 يوليو /وام/ واصل الأرشيف والمكتبة الوطنية، استقبال زوار معرض "يوم عهد الاتحاد"، الذي ينظمه بمقره، احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية، والذي يضم مجموعة من الصور والوثائق التاريخية النادرة التي توثق المراحل المفصلية في مسيرة قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءاً من الاجتماعات التاريخية التي عقدها حكام الإمارات لمناقشة مشروع الاتحاد، مروراً بتوقيع وثيقة الاتحاد ودستور الدولة في 18 يوليو 1971، وصولاً إلى إعلان قيام الدولة في الثاني من ديسمبر من العام نفسه ورفع علم الإمارات.

ويضم المعرض، الذي يأتي ضمن سلسلة المعارض التي ينظمها الأرشيف والمكتبة الوطنية لإبراز الذاكرة الوطنية والتعريف بالمحطات المفصلية في تاريخ دولة الإمارات، صوراً نادرة توثق اجتماعات مجلس حكام الإمارات في يوليو 1971، والتي مهدت لإعلان الاتحاد، إلى جانب صور إعلان بيان الاتحاد، وصور جماعية لحكام الإمارات عقب إعلان قيام الدولة، بما يقدم للزوار سرداً بصرياً متكاملاً يوثق أبرز المحطات التي شهدتها رحلة تأسيس الاتحاد، ويبرز روح التشاور والتوافق التي جمعت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام، والتي أرست دعائم دولة اتحادية أصبحت نموذجاً في الوحدة والتنمية والاستقرار.