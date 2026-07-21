استثمارات "كهرباء ومياه دبي" في مشاريع نقل الكهرباء تتجاوز 10 مليارات درهم

دبي في 21 يوليو /وام/ أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الاستثمارات الإستراتيجية التي تنفذها الهيئة لمشاريع شبكة نقل الكهرباء، ارتفعت إلى ما يزيد عن 10 مليارات درهم.

وأوضح أن الهيئة دشنت خلال النصف الأول من العام 2026 ثماني محطات نقل رئيسية بجهد 132 كيلوفولت وبقدرة تحويلية إجمالية تبلغ 1200 ميجافولت أمبير، باستثمارات وصلت إلى 970 مليون درهم، شملت كذلك تمديد كابلات نقل بطول 20 كيلومتراً.

وأشار إلى أن الهيئة دشنت أيضاً محطة نقل رئيسية بجهد 132/400 كيلوفولت في منطقة سيح الدحل ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة تحويلية إجمالية تصل إلى 2000 ميجافولت أمبير وبتكلفة 630 مليون درهم، متضمنةً إنشاء خطوط نقل هوائية بجهد 400 كيلوفولت بطول 117 كيلومتراً.

وتطلّب تنفيذ وتدشين المشاريع أكثر من 9 مليون ساعة عمل باستخدام أحدث التقنيات الرقمية المعتمدة عالمياً، وأعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة.

ولفت الطاير، إلى أن الهيئة تعمل حالياً مع شركائها الإستراتيجيين من مطورين ومقاولين على تنفيذ 65 محطة جهد 132 كيلوفولت ومحطة جهد 400 كيلوفولت، وتعتزم خلال السنوات الثلاث المقبلة طرح مناقصات جديدة لإنشاء أكثر من 30 محطة نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت، وتمديد كابلات نقل أرضية بطول 340 كيلومتراً، وكذلك محطتي نقل رئيسية بجهد 400 كيلوفولت.

من جانبه، أوضح المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن المحطات الجديدة التي تم تدشينها تغطي عدداً من المناطق الحيوية، من بينها محطة جهد 132 كيلوفولت في منطقة مدينة هند الرابعة، لتلبية احتياجات الطاقة في مشاريع إسكان المواطنين هناك، إضافة إلى 7 محطات جهد 132 كيلوفولت في مناطق الخيران الأولى، والليان الأولى، وند الشبا الأولى، وحدائق الشيخ محمد بن راشد، والبرشاء جنوب الرابعة، ومعيصم الثانية، ومنطقة المنارة، موضحاً أن العدد الإجمالي لمحطات نقل الكهرباء التابعة للهيئة وصل إلى 402 محطة بنهاية النصف الأول من عام 2026، منها 28 محطة نقل رئيسية جهد 400 كيلوفولت، و374 محطة نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت.

كما شهد النصف الأول من العام الجاري إرساء مشاريع لإنشاء 21 محطة نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت في عدة مناطق في دبي منها البرشاء جنوب الرابعة والخامسة، والجداف، واليلايس الأولى، واليفره الأولى، وبوكدرة، وجبل علي الأولى، ومدينة المطار، ومعيصم الأولى والثانية، وسيح الدحل، وأم سقيم الأولى، ووادي صفا الثالثة، وورسان الثانية والرابعة، ومنطقة زعبيل الثانية، كما أرست الهيئة مشاريع تمديد كابلات جهد 132 كيلوفولت لربط محطات النقل الرئيسية الجديدة بشبكة نقل الكهرباء الرئيسية بإجمالي أطوال 64 كيلومتراً بتكلفة إجمالية تصل إلى ثلاثة مليارات درهم.