الشارقة في 21 يوليو/ وام / اختتمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة فعاليات مخيم "مهندس المستقبل" الذي نظمته الهيئة، بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة وشارك فيه 100 طالب وطالبة من الفئة العمرية 12 - 14 عاماً وذلك تجسيداً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وفي إطار إستراتيجية الهيئة التي تحرص على الاستثمار في الإنسان، وبناء عقول قادرة على الابتكار والاستدامة.

وأكد راشد المرزوقي مدير إدارة الاعلام والاتصال بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال كلمته في حفل الختام أن المخيم حقق الهدف منه في إعداد الطلاب لمستقبل مهني واعد وإكسابهم المهارات الفنية اللازمة، وتعريفهم بالجهود التي تبذلها الهيئة لإنتاج وتحلية المياه ونقلها وتوزيعها والمشروع الرائد لشبكة الغاز الطبيعي التي تغطي مناطق واسعة من إمارة الشارقة وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج.

وقال إن البرامج هدفت إلى تنمية، المهارات الابداعية والابتكارية لدى الطلبة وتطوير قدراتهم في مجال الطاقة وتعريفهم بمصادرها المستدامة والمتجددة وأساليب وسلوكيات الترشيد وإجراءات الأمن والسلامة في استخدامات الطاقة.

وقال سيف النقبي رئيس قسم التثقيف والتوعية في الهيئة إن الورش التي تضمنها المخيم على مدار أسبوعين، ساهمت في تعزيز وعي المنتسبين من خلال الزيارات الميدانية لمنابر الترشيد للتعرف على وسائل وطرق تركيب الأدوات المرشدة، ورحلة ترفيهية إلى متحف المستقبل.

وأشاد المنتسبون للبرنامج بالتنظيم المتميز والورش المفيدة والمتنوعة التي تضمنها والخدمات التي قدمتها لهم الهيئة على مدار أيام المخيم وحرصها على مستقبلعم وأمنهم وسلامتهم .

وتم تكريم الجهات المشاركة والمتعاونة والراعية للمخيم.