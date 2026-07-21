بلدية الشارقة تؤهل 212 مفتشاً في الضبطية القضائية وفنون التعامل مع الجمهور

الشارقة في 21 يوليو/ وام / نظّمت بلدية مدينة الشارقة بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "الضبطية القضائية وفن التعامل مع الجمهور" استهدفت تأهيل 212 مفتشاً من مختلف الإدارات المعنية ضمن جهودها المستمرة لتطوير الكفاءات البشرية وتعزيز قدرة المفتشين على أداء مهامهم وفق الأطر القانونية والمهنية بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وترسيخ ثقة المجتمع بمنظومة العمل البلدي.

ونُفذت الورشة على خمس دفعات تدريبية خلال النصف الأول من 2026 وركزت على تنمية معارف المشاركين بالأسس القانونية المنظمة لأعمال الضبطية القضائية وتعريفهم بالاختصاصات والصلاحيات والإجراءات المرتبطة بمهامهم إلى جانب تعزيز مهارات التواصل الفعّال وفنون التعامل مع مختلف فئات الجمهور بما يرفع جاهزيتهم للتعامل بكفاءة واحترافية مع مختلف المواقف الميدانية.

وأكد سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن تطوير القدرات المهنية والقانونية للمفتشين يمثل ركيزة أساسية لدعم منظومة العمل المؤسسي، مشيرًا إلى أن هذه البرامج التدريبية تسهم في تعزيز كفاءة الأداء الرقابي وتوحيد الممارسات والإجراءات وترسيخ مبادئ الحيادية والاحترافية بما يدعم جودة القرارات الميدانية ويحفظ حقوق أفراد المجتمع ويعزز الامتثال للتشريعات والأنظمة المعمول بها.

وأوضحت ريم عبدالله الروسي مديرة إدارة الموارد البشرية في بلدية مدينة الشارقة أن الورشة تأتي ضمن خطة البلدية للاستثمار في رأس المال البشري وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات العمل، مشيرة الى أن تأهيل 212 مفتشاً ضمن خمس دفعات يعكس حرص البلدية على توسيع نطاق الاستفادة من البرامج التدريبية النوعية وربطها باحتياجات العمل الميداني.

وأكدت أن أثر البرنامج يمتد إلى تعزيز مهارات التواصل مع المتعاملين وتحسين تجربتهم ورفع مستوى الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات الخدمية والرقابية.

وتأتي الورشة في إطار الشراكة الإستراتيجية بين بلدية مدينة الشارقة وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية بما يدعم بناء القدرات الوطنية والارتقاء بالأداء الرقابي والميداني ويسهم في تطبيق الإجراءات بصورة قانونية ومتوازنة وتعزيز الوعي والامتثال بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة ويحافظ على المظهر الحضاري لمدينة الشارقة.