الشارقة في 21 يوليو /وام/ أعلنت "أجرة الشارقة" إنجازها مليون رحلة عبر تطبيق "يانغو" منذ إطلاق خدمة الحجز الرقمي في فبراير 2025، في خطوة تعكس الإقبال المتزايد على حلول النقل الذكي وثقة المتعاملين بالخدمات الرقمية التي توفرها الشركة، ما يسهم في تعزيز كفاءة قطاع النقل وتطوير تجربة النقل العام في إمارة الشارقة.

وتوفر الخدمة للمستخدمين إمكانية حجز مركبات الأجرة بسهولة وسرعة عبر التطبيق، إلى جانب تتبع الرحلات ومعرفة تفاصيلها وإجراء المدفوعات إلكترونياً، ما يواكب توجهات التحول الرقمي الحكومية ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وقال خالد الكندي، مدير عام "أجرة الشارقة" إن وصولها إلى مليون رحلة عبر تطبيق "يانغو" يؤكد نجاح جهودها في تطوير خدمات النقل الذكي وتلبية تطلعات المتعاملين من خلال توفير حلول نقل حديثة وآمنة وسهلة الاستخدام.

وأضاف أن "أجرة الشارقة" تحرص على تبني أحدث التقنيات والشراكة مع مزودي الحلول الرقمية الرائدين عالمياً، ما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين تجربة العملاء وتوفير خيارات تنقل أكثر مرونة وسهولة.