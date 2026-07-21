الموسم الثالث لمبادرة مظلة حمدان الخيري ينطلق في جبل علي لتكريم العمال

دبي في 21 يوليو/ وام / نظّم فريق عطاء حمدان التطوعي مبادرة "مظلة حمدان الخيري" في موسمها الثالث بحضور الشيخة عائشة بنت حميد المعلا العضو الفخري للفريق وبمشاركة عدد من الشخصيات المجتمعية والشركاء الإستراتيجيين ومتطوعي الفريق وذلك في منطقة جبل علي بدبي.

وهدفت المبادرة إلى إدخال السعادة على العمال وتقدير جهودهم من خلال توزيع المرطبات والمثلجات والمواد الغذائية والقبعات الواقية من أشعة الشمس إلى جانب تقديم الفحوصات الطبية المجانية حيث استفاد منها 1000 عامل في إطار تعزيز قيم التكافل الإنساني والاجتماعي وترسيخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي.

وأكد أحمد محمد بن عجلان مؤسس ورئيس فريق عطاء حمدان التطوعي أن المبادرة تأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية التي يضطلع بها الفريق تجاه فئة العمال تقديراً لدورهم الكبير في مسيرة التنمية والبناء وحرصاً على توفير الدعم المعنوي والإنساني لهم خاصة خلال فصل الصيف.

وأضاف أن العمل التطوعي رسالة إنسانية تسهم في نشر السعادة وتعزيز التلاحم المجتمعي ونسعى من خلال مبادرة "مظلة حمدان الخيري" إلى ترسيخ قيم الرحمة والعطاء بما ينسجم مع نهج دولة الإمارات في رعاية جميع فئات المجتمع.

وأعرب عن شكره إلى الشركاء الإستراتيجيين والداعمين الذين أسهموا في إنجاح المبادرة مثمنا جهود متطوعي فريق عطاء حمدان التطوعي الذين كان لهم الدور البارز في تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها الإنسانية والمجتمعية.