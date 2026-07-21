"الاتحاد للمدفوعات" و"ماستركارد" تطلقان أول بطاقة ائتمانية متعددة المنظومة

أبوظبي في 21 يوليو /وام/ أعلنت شركة "الاتحاد للمدفوعات"، المملوكة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفتها المالك والمشغّل للمقسم الوطني والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيوَن"، عن إبرام شراكة إستراتيجية هي الأولى من نوعها مع شركة "ماستركارد".

وتشمل هذه الشراكة إطلاق أول بطاقة ائتمان متعددة المنظومة "جيوَن – ماستركارد" على مستوى العالم، وتطوير بنية تحتية متقدمة لتحويل ومعالجة معاملات بطاقات الدفع، إلى جانب إنشاء مركز عمليات جديد في دولة الإمارات يضاف إلى شبكة "ماستركارد" العالمية، لتزويد الأسواق المحلية والإقليمية بخدمات متطورة في مجال مدفوعات البطاقات.

ويمثّل هذا الإعلان محطة تحول بارزة في مسيرة تطور منظومة المدفوعات في دولة الإمارات، من خلال تمكين إصدار بطاقات ائتمان "جيوَن" متعددة المنظومة وقبولها على مستوى العالم، وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي دولي، عبر إنشاء مركز عمليات جديد في الدولة يضاف لشبكة "ماستركارد"، مصمم لمعالجة عمليات الدفع المحلية والدولية على حد سواء.

كما ستكون دولة الإمارات من أوائل الدول المستفيدة من التقنيات والخدمات المتقدمة التي توفرها "ماستركارد".

وتأتي هذه الشراكة الإستراتيجية دعماً لدور شركة "الاتحاد للمدفوعات" في توحيد جهود البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وقطاع الأعمال والشركاء العالميين في مجال التكنولوجيا، بهدف تحديث البنية التحتية للمدفوعات في الدولة.

وستعمل "الاتحاد للمدفوعات" و"ماستركارد" معاً، من خلال هذه الشراكة، على توسيع خيارات الدفع، ودعم الابتكار المحلي، وتعزيز مرونة منظومة المدفوعات، بما يمكّن المؤسسات المالية وقطاع الأعمال من خدمة المتعاملين بكفاءة أعلى في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي.

وسيسهم إطلاق بطاقة "جيوَن – ماستركارد" الائتمانية، مع اعتماد "ماستركارد" كشبكة الدفع الدولية المفضلة لبرنامج بطاقات "جيوَن" الائتمانية، في توفير تجارب دفع آمنة وسهلة ومتاحة على نطاق واسع، إلى جانب إتاحة مزيد من المميزات للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية وقطاع الأعمال، بما يمكّنهم من خدمة المتعاملين بصورة أفضل، وتنمية أعمالهم، والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.

وستعمل "ماستركارد"، في إطار هذه الشراكة، على توفير بنية تحتية للمدفوعات من الجيل الجديد في دولة الإمارات، لدعم تشغيل فئات بطاقات "جيوَن" متعددة المنظومة، من بطاقات الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع والبطاقات الائتمانية، بما يشمل معالجة عمليات الدفع والخدمات ذات القيمة المضافة المتقدمة، عبر الاستفادة من المنتجات العالمية المبتكرة لـ"ماستركارد" في مجالات الأمن السيبراني، والوقاية من الاحتيال، ورصد وتحليل التهديدات السيبرانية. ويجسّد هذا التعاون، المستند إلى تجارب عالمية راسخة، نموذجاً متكاملاً يعزز تحقيق الأهداف الوطنية ويدعم الابتكار في مجال المدفوعات.

وقال سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ لقطاع العمليات المصرفية وخدمات الدعم في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس مجلس إدارة "الاتحاد للمدفوعات"، إن هذا التعاون يمثّل محطة مفصلية في مسيرة تطور منظومة المدفوعات في دولة الإمارات؛ إذ أن الجمع بين البنية التحتية الوطنية والابتكار العالمي، يسهم في تعزيز السيادة والمرونة وتنوع الخيارات المتاحة، وتسريع وتيرة انتقال دولة الإمارات نحو نظام مالي جاهز للمستقبل.

من جانبه، قال الدكتور ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا في "ماستركارد"، إن هذه المحطة الجديدة في الشراكة مع "الاتحاد للمدفوعات" تجسد قدرة الجانبين على ترسيخ الأسس الداعمة لاستمرار نمو التجارة والسياحة والأعمال، وإن ""الاتحاد للمدفوعات" وماستر كارد" تعملان من خلال توظيف التكنولوجيا الموثوقة، والانتشار العالمي، والشراكات الراسخة مع المؤسسات المحلية، على تعزيز مرونة منظومة المدفوعات المحلية، مع الحفاظ على ارتباطها الوثيق بالاقتصاد العالمي.