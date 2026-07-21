الشارقة في 21 يوليو/ وام / كرم البرلمان العربي للطفل شركاءه الإستراتيجيين خلال حفل نظمه أمس الأول بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" بمدينة الشارقة بحضور الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام الشارقة الرقمية وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الداعمة إلى جانب أعضاء البرلمان العربي للطفل.

وأعرب سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل عن تقديره للشركاء الإستراتيجيين الذين رافقوا مسيرة البرلمان خلال الدورة الرابعة، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي وفاءً لعطاء المؤسسات والجهات التي قدمت مختلف أوجه الدعم وأسهمت في إنجاح الأنشطة والبرامج التربوية والثقافية التي نظمها البرلمان خلال الفترة الممتدة من فبراير 2025 حتى يوليو 2026، مشددا على أن الشراكة المؤسسية تمثل ركيزة أساسية في نجاح رسالته الرامية إلى إعداد جيل عربي واعٍ يمتلك أدوات الحوار والمشاركة والمسؤولية.

وأشار إلى أن النجاحات التي حققها البرلمان العربي للطفل لم تكن لتتحقق لولا تكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات الشريكة، مؤكداً أن هذا التكامل يجسد نموذجاً عربياً رائداً في العمل المؤسسي الداعم للطفولة ويعكس إيمان الجميع بأهمية تمكين الأطفال، وتوفير البيئة المناسبة لتنمية قدراتهم وصقل شخصياتهم.

وتضمن الحفل عرض فيلم مرئي استعرض أبرز محطات الدورة الرابعة للبرلمان العربي للطفل وما شهدته من جلسات برلمانية وورش تدريبية ومبادرات نوعية إلى جانب المشاركات العربية الواسعة والجهود المشتركة التي أثمرت عن تنفيذ العديد من البرامج الهادفة إلى تعزيز الوعي البرلماني والثقافة المجتمعية لدى الأطفال بما يعكس حجم الدعم الذي وفره الشركاء الاستراتيجيون لإنجاح هذه المسيرة.