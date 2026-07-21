زايد بن محمد بن زايد يشهد تخريج 1,282 طالباً وطالبة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أبوظبي في 21 يوليو/ وام / تحت رعاية سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، شهد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان تخريج 1,282 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2025-2026 من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بفروعها في أبوظبي والعين والظفرة، خلال حفل أقامه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في مركز أدنيك أبوظبي.

وهنأ سموّه الخريجين وكرّم 72 طالباً وطالبة من المتفوقين الحاصلين على معدل 98% فأعلى، تقديراً لتميّزهم الأكاديمي وإنجازاتهم العلمية، وما أظهروه من تفوق واجتهاد في مختلف التخصصات طوال مسيرتهم التعليمية؛ مشيداً سموّه بما حققوه من نتائج مشرفة تعكس حرص شباب الوطن على التسلح بالعلم والمعرفة لمواصلة مسيرة التنمية الوطنية بما يواكب تطلعات المستقبل.

وأكّد سموّه أهمية الاستثمار في التعليم باعتباره ركيزة أساسية لإعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات الحيوية، التي تشكل رافداً رئيسياً لتعزيز تنافسية منظومة الاقتصاد الوطني في القطاعات المستقبلية الواعدة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لأجيال الحاضر والمستقبل.

وبهذه المناسبة، تقدّم سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، رئيس مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية، المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بالشكر والتقدير إلى سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على رعايته الكريمة للحفل، وأعرب عن شكره وامتنانه إلى سموّ الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان على حضوره الكريم لحفل التخريج، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي ثمرةً للدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم، وحرصها على إعداد أجيال وطنية مؤهلة وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية.

وأشار سعادته إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تواصل دورها في إعداد الكفاءات الوطنية الشابة من خلال منظومة تعليمية متطورة تجمع بين التميز الأكاديمي والتطبيق العملي، بما يواكب متطلبات سوق العمل ويدعم توجهات دولة الإمارات نحو اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة.

وتخلَّل الحفل عرض مرئي يستعرض مسيرة الطلبة الخريجين خلال سنوات دراستهم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما شهد الحفل أداء الطلبة قسم الولاء للوطن، وإلقاء ممثل الخريجين كلمة عبّر فيها عن اعتزاز الطلبة بما حققوه من إنجازات، وامتنانهم للقيادة الرشيدة ودعم أسرهم ومعلميهم الذين أسهموا في إنجاح مسيرتهم التعليمية.

وتُعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من المؤسسات التعليمية الرائدة في دولة الإمارات، حيث توفر للطلبة منهاجاً دراسياً متقدماً يضم ثلاثة مسارات رئيسية، هي برنامج العلوم المتقدمة، والمسار المتقدم، والمسار العام.

وصُمّمت هذه المسارات لتلبية اهتمامات الطلبة وطموحاتهم المستقبلية، وتمكينهم من التميز في مجالات متنوعة تشمل الهندسة والهندسة التطبيقية والعلوم الصحية والحوسبة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة للمشاركة بفاعلية في بناء اقتصاد المستقبل ودعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.