دبي في 21 يوليو/ وام / تعامل مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي مع أكثر من 1.3 مليون مكالمة خلال الربع الثاني من عام 2026، محققاً نسبة 99.8% في الرد على المكالمات الطارئة خلال أقل من 10 ثوانٍ، متجاوزاً المستهدف البالغ 97%، في إنجاز يعكس كفاءة منظومة الطوارئ وسرعة الاستجابة وجاهزية الكوادر الأمنية للتعامل مع مختلف البلاغات.

جاء ذلك خلال اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للعمليات للربع الثاني، برئاسة سعادة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، وبحضور سعادة اللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات، وعدد من كبار الضباط.

وأكد اللواء الشامسي أن شرطة دبي تولي ملاحظات وشكاوى المتعاملين أهمية كبيرة باعتبارهم شركاء في تطوير الخدمات الأمنية والإدارية، مشيراً إلى اعتماد آلية “المتسوق السري” للتواصل مع المتعاملين بعد تلقي الخدمة وقياس مستوى رضاهم وتحليل ملاحظاتهم وتحويلها إلى فرص تطوير تسهم في تعزيز جودة الخدمات وترسيخ ثقافة التحسين المستمر وفق أفضل الممارسات العالمية.

واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء التشغيلية للإدارة العامة للعمليات، إلى جانب المشاريع المستقبلية الرامية إلى تطوير المنظومة العملياتية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات الأمنية، كما ناقش دراسة متخصصة حول الموارد البشرية في غرفة القيادة والسيطرة، تناولت الاحتياجات المستقبلية وآليات رفع الكفاءة التشغيلية بما يدعم سرعة الاستجابة للبلاغات على مدار الساعة.

وأظهرت المؤشرات تحقيق مراكز الشرطة نسبة تغطية بلغت 98.8% لمناطق الاختصاص خلال الربع الثاني، متجاوزة المستهدف المحدد بنسبة 97%، بما يعكس كفاءة انتشار الدوريات الأمنية وفاعلية الخطط الميدانية في تعزيز الأمن وسرعة الاستجابة.

وأكد اللواء الشامسي أن النتائج المحققة تعكس التطور المستمر في المنظومة العملياتية بفضل تكامل العمل بين الإدارة العامة للعمليات ومراكز الشرطة، مشيراً إلى أن غرفة القيادة والسيطرة أثبتت كفاءة عالية خلال الظروف الاستثنائية الأخيرة من خلال سرعة إدارة البلاغات وتوجيه الدوريات والجهات المختصة وفق أعلى معايير الجاهزية.

وشدد على أهمية تسريع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة العملياتية، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي نحو توسيع الاعتماد على هذه التقنيات، لما لها من دور في رفع كفاءة اتخاذ القرار وتسريع الاستجابة والاستفادة من البيانات الضخمة لدعم العمل الأمني وتعزيز جاهزية شرطة دبي لمتطلبات المستقبل.