شرطة دبي تطلق دورة "الصحفي الواعد" لتأهيل طلبة "سواعد الأمان"

دبي في 21 يوليو /وام/ أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، دورة "الصحفي الواعد" لطلبة التدريب الصيفي في برنامج "سواعد الأمان"، بهدف تنمية مهاراتهم الإعلامية وتعزيز وعيهم المجتمعي.

وأكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، خلال افتتاحه الدورة التي تنظمها إدارة الإعلام الأمني بالتعاون مع مجلس سفراء الأمان في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، أنها تنظيمها يأتي في إطار اهتمام شرطة دبي بالطلبة من المراحل العمرية المختلفة وحرصها على إشراكهم في البرامج والأنشطة الهادفة على مدار العام وخلال العطلة الصيفية، بما يعزز معارفهم وينمي قدراتهم ويؤهلهم ليكونوا عناصر فاعلة في خدمة المجتمع.

ودعا المشاركين إلى الاستفادة من محتوى الدورة، مؤكداً الحرص على احتضان المبدعين ودعم المواهب الطلابية، ومثمناً دور أولياء الأمور في تشجيع أبنائهم على تطوير مهاراتهم.

من جانبها، أكدت زينب حسين، مديرة تحرير مجلة خالد للأطفال، أن الدورة تركز على تنمية مهارات الطلبة في التعامل الواعي مع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتعريفهم بأسس التحقق من الأخبار والتمييز بين المعلومات الصحيحة والإشاعات، إلى جانب تدريبهم على كتابة الخبر الصحفي والتعرف إلى أبرز الفنون الصحفية وأساليب إعداد الحوارات والتقارير والتحقيقات الصحفية.