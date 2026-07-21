دبي في 21 يوليو/ وام / أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري، عن تعاون مع اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم لإطلاق سلسلة من البطولات والفعاليات الرياضية المخصصة للعاملين في القطاع العقاري، في خطوة تستهدف تعزيز جودة الحياة وترسيخ الشراكة المجتمعية، ودعم مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاجتماعية 33.

وبموجب مذكر تفاهم وقعها، سعادة محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، والمهندس عبدالله أحمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك، في مقر اتحاد الكرة بدبي بحضور شمسة درويش الشحي، المدير التنفيذي للاتصال والشؤون التجارية في اتحاد الكرة، وعدد من المسؤولين من الجانبين .. سيطلق الطرفان دوري المطورين العقاريين، إلى جانب تنظيم بطولات رياضية مخصصة لشركات الوساطة العقارية والتقييم والتفتيش وغيرها من الجهات العاملة في القطاع.

كما يشمل التعاون إعداد اللوائح الفنية، والإشراف على تنظيم المنافسات، والتنسيق لاختيار الملاعب ومواعيد الفعاليات، وتنفيذ برامج إعلامية وتوعوية مشتركة، وتبادل الخبرات لضمان تنظيم البطولات وفق أفضل الممارسات.

وأكد المهندس عبدالله أحمد الشحي أن هذه الشراكة تعكس حرص دائرة الأراضي والأملاك على توسيع مبادراتها المجتمعية وتعزيز أثرها الإيجابي، من خلال تشجيع ممارسة الرياضة وترسيخ أنماط الحياة الصحية، بما يسهم في توفير بيئة عمل أكثر تفاعلاً وتكاملاً داخل القطاع العقاري، ويعزز مكانة دبي مدينة عالمية للعيش والعمل.

وأكدت شمسة درويش الشحي أن المذكرة تجسد نهج اتحاد الإمارات لكرة القدم في بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الحكومية، انطلاقاً من دور الرياضة في تعزيز قيم التعاون والتواصل المجتمعي، مشيرة إلى أن الاتحاد سيوظف خبراته الفنية لتنظيم بطولات نوعية تسهم في دعم جودة الحياة وتوثيق الروابط بين العاملين في القطاع العقاري، بما يرسخ التنمية المستدامة ويضع الإنسان في صميم جهود التطوير.