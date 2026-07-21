دبي في 21 يوليو / وام / أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة على استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية للالتحاق بأكاديمية شرطة دبي، بما يسهم في إعداد ضباط المستقبل القادرين على قيادة العمل الأمني وخدمة الوطن بكفاءة واقتدار، وذلك خلال تفقده إجراءات المقابلات الشخصية للطلبة المرشحين للالتحاق بدورة مرشحي الضباط الدفعة الثامنة والثلاثين ودورة المرشحات الحادية عشرة، بحضور عدد من القيادات الشرطية.

واطلع معاليه على آلية المقابلات ومعايير الاختيار والاختبارات المعتمدة، التي صممت وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز مكانة أكاديمية شرطة دبي كمؤسسة رائدة في إعداد الكوادر الأمنية والقانونية المؤهلة، مشيراً إلى أهمية تخريج كفاءات تمتلك المعرفة القانونية والشرطية والمهارات المهنية التي تواكب متطلبات المستقبل.

وشهدت عملية القبول إقبالاً واسعاً، إذ استقبلت لجنة المقابلات 2406 طلبات للالتحاق ببرنامجي البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة، والبكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية.

وأكد سعادة اللواء عيد حارب محمد ثاني حارب، رئيس لجنة المقابلات الشخصية، أن الأكاديمية أصبحت وجهة مفضلة للشباب والشابات المواطنين الراغبين في الحصول على تعليم أكاديمي وعسكري متخصص وفق أعلى المعايير، متمنيا التوفيق لجميع المتقدمين في اجتياز مراحل القبول والانضمام إلى مسيرة إعداد كوادر أمنية وطنية تسهم في تعزيز أمن المجتمع ودعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات.