الكويت في 21 يوليو / وام / استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني محمد توتونجي، لتسليمه مذكرة احتجاج على استهداف إيران للناقلة الكويتية "كيفان" في مضيق هرمز مساء أمس الاثنين، مما أسفر عن إصابة عدد من طاقمها، وذلك بالتزامن مع تعرض محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه في البلاد لهجمات إيرانية لليوم الرابع على التوالي.

وأكد السفير حمد المشعان نئب وزير الخارجية، أن هذا الاعتداء السافر يأتي في ظل تصاعد العدوان الآثم الذي تشنه إيران ضد الكويت منذ 28 فبراير 2026، مشيراً إلى أنه يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد، وتهديداً لحرية الملاحة الدولية، وخرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وجدد المشعان مطالبة الكويت بالوقف الفوري لهذه الهجمات، مشددا على احتفاظ البلاد بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة ومحملا طهران المسؤولية الكاملة عن عدوانها المتواصل.

وكانت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية قد أعلنت أن الهجمات أدت إلى اندلاع حرائق في عدد من مرافق المحطات، مؤكدة نجاح فرق الطوارئ بالتعاون مع قوة الإطفاء والجهات الأمنية في السيطرة عليها وإخمادها.

وأوضحت الوزارة أنها باشرت تقييم الأضرار وتنفيذ خطط الإصلاح، مع إخراج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة كإجراء تشغيلي احترازي لضمان سلامة المعدات واستقرار المنظومتين الكهربائية والمائية.

-خلا-