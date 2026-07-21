سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس سنغافورة

سنغافورة في 21 يوليو / وام / قدّم سعادة الدكتور عبدالناصر الشعالي أوراق اعتماده إلى فخامة ثارمان شانموغراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، سفيراً لدولة الإمارات لدى سنغافورة، وذلك خلال مراسم الاستقبال في مقر الرئاسة بقصر إستانا.

ونقل سعادة السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة شانموغراتنام سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعبًا بالمزيد من التقدم والازدهار.

ورحب فخامته بسعادة الشعالي، متمنياً له التوفيق في مهام عمله، مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدًا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جانبه، أعرب سعادته عن اعتزازه بتمثيل الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية سنغافورة، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وبحث سبل تنمية مجالات التعاون بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سنغافورة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.