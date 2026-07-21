البرلمان العربي يوقع مذكرة تعاون ثلاثية مع الجمعية الوطنية في بيلاروس

القاهرة في 21 يوليو / وام / وقع البرلمان العربي والجمعية الوطنية في جمهورية بيلاروس بغرفتيها، مجلس النواب ومجلس الجمهورية، مذكرة تعاون ثلاثية، تمثل أول إطار مؤسسي ينظم العلاقات بين الجانبين، مع الاتفاق على إعداد برنامج عمل مشترك لدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري والأمن الغذائي والصناعة والتعليم وتمكين المرأة والشباب وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال المباحثات الموسعة التي أجراها معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، مع معالي إيغور سيرجينكو رئيس مجلس النواب، ومعالي ناتاليا كوتشانوفا رئيسة مجلس الجمهورية، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البرلمان العربي إلى جمهورية بيلاروس، وهي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين الجانبين.

وأكد اليماحي، أن المرحلة المقبلة تستهدف بناء شراكة برلمانية مؤسسية مستدامة تقوم على التشاور المنتظم وتبادل الخبرات التشريعية والتنسيق في المحافل البرلمانية، فيما أكد رئيسا مجلسي الجمعية الوطنية في بيلاروس حرص بلادهما على توسيع التعاون مع البرلمان العربي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

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