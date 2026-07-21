ترقيات وتعديلات على الرتب الشرطية لـ1921 منتسبا في شرطة الشارقة

الشارقة في 21 يوليو / وام / تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أعلن سعادة الفريق عبد الله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، عن ترقيات وتعديلات على الرتب لـ (1921) من منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، شملت ترقية وتعديل الرتب لـ (1555) منتسباً، ومنح الأقدمية لـ (366).

كما شملت التوجيهات الكريمة ترقية ومنح الأقدمية لمنتسبي أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وهيئة الشارقة للدفاع المدني.

وأكد ابن عامر، أن هذه الترقيات تجسد الرؤية والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة، بأبنائه منتسبي شرطة الشارقة، والهيئات النظامية، وحرص سموه على تمكينهم، وتحفيزهم، وتوفير البيئة الداعمة لتطوير مسيرتهم المهنية، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الأمني وترسيخ الريادة المؤسسية.

وهنأ سعادته المترقين، معرباً عن ثقته بقدرتهم على مواصلة العطاء وتحمل المسؤوليات الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار، مؤكداً أن الترقية تمثل تكليفاً قبل أن تكون تشريفاً، وحافزاً لمضاعفة الجهود، ومواصلة التميز في أداء الواجب، بما يسهم في تعزيز أمن دولة الإمارات العربية المتحدة عامة، وإمارة الشارقة خاصة، وصون مكتسباتهما، وترسيخ جودة الحياة والأمن للمجتمع.