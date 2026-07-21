بانكوك في 21 يوليو/ وام / توج حسين شوقي، سباح منتخب الإمارات، بالميدالية الذهبية في سباق 50 متراً حرة، ضمن منافسات بطولة آسيا الثانية عشرة للفئات العمرية للسباحة، المقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك، ليضيف إنجازاً قارياً جديداً إلى سجل السباحة الإماراتية.

وجاء التتويج بعد يومين من إحراز شوقي الميدالية الفضية في سباق 50 متراً فراشة، والتي مثلت أولى ميداليات الإمارات في البطولة، ليختتم مشاركته بحصد الذهبية، مؤكداً حضوره المميز بين نخبة سباحي القارة.

ويعد الإنجاز امتداداً لسلسلة النجاحات التي يحققها شوقي على المستوى الآسيوي، كما يعكس التطور الذي تشهده السباحة الإماراتية في منافسات الفئات العمرية، في ظل برامج إعداد المنتخبات الوطنية.

وأكد عبدالله الوهيبي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية ورئيس البعثة، أن الإنجاز يمثل ثمرة العمل المتواصل في إعداد المنتخبات الوطنية، ويعكس الجهود المشتركة بين اللاعب والجهازين الفني والإداري.

وقال: نبارك لقيادتنا الرشيدة وللرياضة الإماراتية هذا الإنجاز القاري الجديد، ونهنئ البطل حسين شوقي على الأداء المميز الذي توج بالميدالية الذهبية بعد منافسات قوية مع نخبة سباحي آسيا، ويؤكد هذا الإنجاز أن برامج إعداد المنتخبات الوطنية تسير في الاتجاه الصحيح، كما نثمن جهود جميع أفراد بعثة المنتخب الذين قدموا صورة مشرفة عن الرياضة الإماراتية، ونتطلع إلى مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة.

وشارك منتخب الإمارات في البطولة بـ7 سباحين، حسين شوقي، وحمد الشحي، وعبدالله العامري، وسيف جمعان، ومحمد اليماحي، وسيف اليماحي، ويارا المهيري. وترأس البعثة عبدالله الوهيبي، فيما ضم الجهاز الفني مروان الحتاوي مديراً فنياً، وطلال العلي مدرباً للمنتخب، إلى جانب نعومي برناديت إدارية منتخب السيدات.