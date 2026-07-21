دبي في 21 يوليو/ وام/ استعرضت لجنة المسابقات في اتحاد الإمارات للشطرنج، خلال اجتماعها الأول برئاسة أحمد النعيمي روزنامة البطولات، خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وأجندة عام 2027 قبل اعتمادها النهائي، واستحداث بطولات جديدة لتوسيع قاعدة المشاركة، وتعزيز التنافسية.

كما بحثت اللجنة بحضور عضويها فيصل الحمادي، وعبدالله علي، مجموعة من الجوانب الفنية المتعلقة بالمسابقات، إضافة إلى بناء استراتيجية لدفع عملية التطور بما يتوافق مع المشاركة في أولمبياد الشطرنج 2028 بأبوظبي، نظرا للقيمة الكبيرة التي يمثلها الحدث، بمشاركة النخبة عالميا.

وأكد النعيمي حرص الاتحاد على تبني أفضل المخرجات التي تسهم في المحافظة على التطور الذي تشهده اللعبة على كافة المحاور، ورفع قدرات الفئات السنية، وتمكين الفئات المختلفة من الذكور والإناث بأفضل المهارات من خلال البطولات التي تحقق الإضافة المطلوبة للشطرنج الإماراتي، واكتشاف المواهب الواعدة، وتوفير البيئة المناسبة لتفوقها وتميزها بالتعاون مع الأندية.