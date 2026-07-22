المنامة في 22 يوليو /وام/ بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، هاتفيًا ،الثلاثاء، مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، آخر المستجدات الإقليمية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا "انه تم خلال الاتصال، مناقشة استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون والأردن، والهجمات الممنهجة على البنى التحتية والمنشآت الحيوية والمدنيين الآمنين، وتداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز على حرية وسلامة الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، والجهود التي تبذل للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

-خلا-