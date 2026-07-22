واشنطن في 22 ⁠يوليو /وام/ أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث ، الثلاثاء ،أن تكلفة العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران بلغت حتى الآن 37.5 مليار دولار.

جاء كلام هيغسيث خلال جلسة استماع أمام الكونغرس شارك فيها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كاين ، وتمحورت حول طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 67 مليار دولار للمساعدة في تغطية تكاليف العمليات ضد إيران وتجديد المخزونات العسكرية الحيوية بالإضافة إلى طلب تمويل بقيمة 1.5 تريليون دولار لعمليات وزارة الحرب في السنة المالية المقبلة.

-خلا-