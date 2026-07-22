واشنطن في 22 يوليو /وام/ أعلن الجيش الأمريكي اليوم، الانتهاء من أحدث غاراته على إيران، وذلك لليلة الحادية عشرة على التوالي.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إن الضربات استهدفت مراكز عمليات عسكرية إيرانية وقدرات بحرية وحظائر طائرات ومرافق تخزين طائرات مسيرة وبنية تحتية لوجستية عسكرية.
وأضافت"سنتكوم" في بيان ان هذه الغارات تهدف إلى مواصلة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز.
وأشار البيان إلى أن إيران هاجمت أكثر من 30 سفينة تجارية عابرة للمضيق،وعرضت هذه الهجمات غير المبررة حياة مئات البحارة الأبرياء للخطر، وقوضت حرية الملاحة.
-خلا-