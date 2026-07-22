واشنطن في 22 يوليو /وام/ أعلن الجيش الأمريكي اليوم، الانتهاء من أحدث غاراته ​على إيران، وذلك لليلة الحادية عشرة على التوالي.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إن الضربات ‌استهدفت ⁠مراكز عمليات عسكرية إيرانية وقدرات ‌بحرية ⁠وحظائر طائرات ​ومرافق ⁠تخزين طائرات مسيرة وبنية تحتية ⁠لوجستية عسكرية.

وأضافت"سنتكوم" ⁠في بيان ان هذه الغارات تهدف إلى مواصلة ⁠تقويض قدرة ​إيران ⁠على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وأشار البيان إلى أن إيران هاجمت أكثر ​من 30 ‌سفينة تجارية ​عابرة للمضيق،وعرضت ​هذه الهجمات غير ⁠المبررة حياة مئات البحارة الأبرياء للخطر، ​وقوضت حرية الملاحة.

-خلا-